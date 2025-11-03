高雄車站站東機車停車場開放 張博洋：有如驚悚電影《8號出口》

高雄車站站東機車停車場於1日開放，遭批評動線曲折，繞好久才出得來。（張博洋提供）

高雄車站站東機車停車場11月1日正式開放啟用，市議員張博洋今（3日）上午視察，形容現場動線曲折，「宛如日本懸疑驚悚電影《8號出口》的場景一樣！」另也有網友稱停車場根本是《鬼滅之刃》「無限城篇」新副本，繞好久才出得來；對此，台鐵表示會廣納各界意見改進。

張博洋指出，西側機車停車場位於B1層，約有180席，東側停車場則設於B1及BM夾層，共約680席，總計提供近900個機車位。然而車站東側站東路停車場的位置，位於大連街與鐵道街交叉口下方，距離高雄車站主體仍有一段距離，他今天實地勘查後發現，民眾停好機車要步行前往車站時，面臨動線曲折狀況，他形容現場「宛如日本懸疑驚悚電影《8號出口》的場景一樣」。

請繼續往下閱讀...

《8號出口》是講述一名男子被困在一個無限循環、詭異的地下鐵走廊中，必須遵照規則，觀察並找出異常現象，否則會被送回起點，得尋找真正的「8號出口」才能逃離。

​張博洋說，目前車站內部動線設計已難以大幅更動，仍希望台鐵能透過增設明確指標與導引與路線標示等方式，讓民眾能在車站與停車場間順利移動。

他進一步說，但更棘手的是深夜出入問題，根據台鐵規定，每天凌晨0點30分至4點，車站大廳封閉管制，民眾若在此時段停車或取車，將無法透過車站大廳進出，只能從站東路機車停車場斜坡通道進出，既不便也有安全疑慮。

他強調，目前高雄車站站東路停車場僅有單一出入口，且該處被規劃為逃生專用出入口，平時僅能「只出不進」，實際上，民眾若向車站租用停車格，要取車必須先從大連街沿鐵道街步行至車站大廳，再下到地下層繞回停車場，動線迂迴、浪費時間。建議台鐵應重新檢討逃生專用出入口的開放管理方式，在不影響安全前提下，評估增設監視器管控系統，適度開放該出入口供民眾通行，以提升停車場整體使用效率與安全性。

​

張博洋形容高雄車站站東機車停車場，有如日本驚悚電影《8號出口》。（張博洋提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法