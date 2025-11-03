澳洲消防猛男高雄做公益 86歲阿嬤坐輪椅都要來「有益身體健康」

「米宝弁当」便當店邀請澳洲消防員公益簽名見面會，今年便當，幻化成暖心的粉紅色系。（記者李惠洲攝）

還記得去年萬聖節，高雄的便當店「米宝弁当」邀請澳洲消防隊聯名公益合作，身材結實又帥氣猛男消防隊員親臨現場，讓在場民眾陷入瘋狂、尖叫，今年「米宝弁当」再度邀請十一位澳洲消防隊猛男親臨青海總店，這次便當包裝也從原本的火焰猛男，幻化成暖心的粉紅色系，主打「當猛男遇上粉紅色，世界突然變得柔軟又香噴噴」嘴巴吃得香，眼睛也跟著微笑，也讓在場排隊的婆婆、媽媽、妹妹們害羞、笑得合不攏嘴。

活動上午場時間還沒11點就吸引相當多的民眾來排隊等候，時間一到搶頭香的是一位帥哥美女，特地從楠梓過來購買猛男便當，並與澳洲消防隊員合照相當開心，女生表示自己四年前就有在關注澳洲消防隊員，因為實在太帥了，所以今天特地過來朝聖；現場還有一位女士帶著高齡86歲的母親推著輪椅特地前來，並表示帶母親出來看猛男有益身體健康，阿嬤表示想要看「肌肉」，四位澳洲消防隊猛男特地秀出手臂「肌肉」讓阿嬤看得相當開心，這些養眼的「澳洲消防員」現場抱抱、公主抱來著不拒，也讓在場的民眾陷入害羞與瘋狂，猛拿起手機、相機跟帥氣消防員合照。

此活動為公益性質，民眾只要買便當按讚打卡，可與澳洲消防員拍照一次，當天只販售一款雞腿便當，購買米宝便當滿600元或5個便當，可免費與澳洲消防員拍貼機一次，另外現場也推出許多澳洲消防員周邊商品，像是公益月曆、聯名水壺以及消防T-shirt，時間分成上午場11點至下午13點，下午場17點至19點共兩場，這次他們不只滅火，他們還要用帥氣「秒殺所有人的目光」！

第一位搶頭香當美女秀出澳洲猛男消防員月曆。（記者李惠洲攝）

第一位搶頭香當美女追蹤「澳洲消防員」有四年時間，今天特地前來買便當與周邊商品，開心與猛男消防員合照。（記者李惠洲攝）

現場吸引大批民眾害羞的與「澳洲消防員」照片合影留念。（記者李惠洲攝）

現場吸引大批民眾害羞的與「澳洲消防員」擁抱。（記者李惠洲攝）

現場吸引大批民眾害羞的與「澳洲消防員」照片合影留念。（記者李惠洲攝）

購買600元或是5個便當可以跟「澳洲消防員」進入拍貼機合照。（記者李惠洲攝）

民眾秀出「澳洲消防員」周邊T-shirt簽名衣開心合影。（記者李惠洲攝）

高齡86歲阿嬤特地坐著輪椅來到現場與猛男「澳洲消防員」開心合影。（記者李惠洲攝）

推著高齡86歲母親的女士表示，媽媽喜歡看肌肉猛男，有益身體健康，四位「澳洲消防員」特地走到阿嬤面前秀出手臂肌肉。（記者李惠洲攝）

上午開賣時間11點開賣，就已經大排長龍。（記者李惠洲攝）

搶頭香當美女追蹤「澳洲消防員」有四年時間，今天特地前來買便當與周邊商品，開心與猛男消防員合照。（記者李惠洲攝）

猛男「澳洲消防員」各個身材結實帥氣。（記者李惠洲攝）

猛男「澳洲消防員」各個身材結實帥氣。（記者李惠洲攝）

