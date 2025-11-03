林尚卿接任海管處長 助力東沙環礁及南方四島國家公園永續治理

海管處副處長林尚卿（右）扶正接任處長。（海管處提供）

內政部國家公園署海洋國家公園管理處新任處長林尚卿今（3）日正式上任，宣誓將以永續海洋為核心，強化各機關夥伴關係，推動東沙環礁國家公園及澎湖南方四島國家公園的生態保育與環境教育工作。

新任處長林尚卿擁有國立成功大學建築研究所及國立中正大學法律研究所的雙碩士學位，專長橫跨建築設計、綠建築與行政法。海洋國家公園管理處所轄的東沙環礁與澎湖南方四島，分別為世界級的完整環礁結構與獨特的玄武岩地景聚落。林的「跨領域學識」與「管理長才」，將成為海管處在生態保育、地景維護與永續發展上的重要基石。

展望未來，林將充分發揮其跨領域學識及管理長才，助力2座國家公園的永續治理。針對東沙環礁這項世界級的自然資產，未來將以其宏觀的結構思維，強化研究與保育資源的整合，確保長期維護的效益最大化。同時，面對澎湖南方四島的人文地景及區域夥伴關係的溝通上，其行政法學專業將能更嚴謹地優化行政流程與法規協作機制，使各項保育與地方創生工作，皆能運行於穩固的行政航線之上。

林尚卿由基層技士做起，不僅具備建築師資格，更累積了中央與地方政府的豐富經歷。他曾擔任內政部國家公園署海洋國家公園管理處副處長，對轄區業務及海洋事務有深度掌握；並曾任嘉義市政府工務處技正、台中市政府都市發展局正工程司、台南市政府工務局建築管理科、使用管理科長等職，行政資歷相當完整。

林尚卿（中）宣誓就職，正式走馬上任海管處長。（記者劉禹慶攝）

