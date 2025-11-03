為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    五福臨門！ 神岡3里活動中心、岸裡國小專科教室暨紙圖書館同步啟用

    2025/11/03 12:36 記者歐素美／台中報導
    台中市神岡區圳堵市民活動中心落成！（圖由楊瓊瓔提供）

    台中市神岡區圳堵市民活動中心落成！（圖由楊瓊瓔提供）

    台中市神岡區圳堵里、大社里與岸裡里市民活動中心落成！教育局今天同步啟用岸裡國小專科教室，令證公司捐建岸裡國小紙圖書館也啟用，堪稱「五福臨門」！

    圳堵里原有活動中心老舊，市府斥資2576萬元重建，面積約142坪，內設多功能活動空間、會議室、茶水間與頂樓露台，可容納200人，且廁所獨立24小時開放，兼顧便利與友善。立委楊瓊瓔表示，地方里民多年盼望能有1座舒適安全的新場館，感謝市府團隊傾聽民意、從善如流。

    另相鄰的神岡區大社里與岸裡里市民活動中心，經區公所整合規劃為「大社里、岸裡里共同活動空間」，也在今天啟用！成為地方居民多功能使用的新地標，建築採玻璃帷幕立面，外觀色彩融入平埔族文化特色，打造具街角亮點的社區據點，並設有無障礙設施與停車空間，讓長輩及親子使用更加便利。

    神岡區長梁益明表示，新的活動中心除提供集會、社福活動、展演及避難收容等功能外，也將結合學校與社區，推動共學共讀與多元課程，促進社區居民交流與終身學習。

    此外，教育局今天也在神岡區岸裡國小舉辦岸裡國小社區共讀站、紙圖書館落成啟用典禮啟用典禮，此為立委楊瓊瓔向教育部與台中市政府爭取6400多萬元經費，成功推動校園空間與社區建設共構，並結合企業社會責任與教育發展的成果。

    楊瓊瓔指出，她邀請正隆公司於岸裡國小成立全台第34座紙圖書館，以100%回收再生紙材打造，全紙結構可完全回收再利用，展現環保與教育兼容並蓄的精神，館內設有可容納40人的閱讀空間、展示書架及紙材桌椅，最吸睛的是以再生紙製作的「知識大樹」與「滿腹經綸大象書櫃」，讓孩子在自然意象中培養閱讀興趣。

