    首頁 > 生活

    新北綠營質詢演唱會與體育經濟 侯友宜：高雄國家體育場、流行音樂中心都中央蓋的

    2025/11/03 12:41 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜直言，高雄擁有國家體育場與流行音樂中心等大型設施，皆由中央興建，「新北討一個原住民博物館都沒下落，哪有這樣的道理！」（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜直言，高雄擁有國家體育場與流行音樂中心等大型設施，皆由中央興建，「新北討一個原住民博物館都沒下落，哪有這樣的道理！」（記者羅國嘉攝）

    新北市議會民進黨團今（3）日總質詢聚焦「演唱會與體育經濟」，議員質疑新北缺乏中大型展演場館，難以承辦國際級活動，籲市府打造屬於自己的「主場」。市長侯友宜直言，高雄擁有國家體育場與流行音樂中心等大型設施，皆由中央興建，「新北討一個原住民博物館都沒下落，哪有這樣的道理！」強調新北會持續整合既有場域，打造屬於自己的城市舞台，也呼籲中央支持新北設置大型場館。

    議員彭一書指出，新北應積極規劃可承辦大型演唱會及國際賽事的空間，吸引藝文團體進駐並帶動觀光人潮。他並建議，新北大巨蛋選址應設於交通便利、人口密集的地區，例如樹林以提升可及性與使用效益。

    侯友宜表示，「高雄國家體育館、流行音樂中心都是中央蓋的」，新北向中央爭取原住民族博物館，原已核定卻轉至高雄，中央也曾承諾在新北興建國家歌劇院與國家電影文化中心第二期，至今仍未實現。市府會持續整合現有場館資源，發展新北的城市舞台與觀光亮點，並呼籲中央「可不可以也給我一個（場館）」。

    此外，目前新北具備多處可舉辦大型活動的空間，新北大都會公園可容納10萬人，板二體育場未來可舉辦2萬人活動，五股展覽館也具展演功能，「我們不是不能辦」。

    至於新北大巨蛋規劃，侯友宜說，現階段將請團隊進行細部評估，機五地區因腹地達20公頃、交通四通八達，鄰近台鐵與捷運土城樹林線，可銜接桃園、板橋、新莊與樹林等人口密集區，未來發展潛力大。新北未來的大巨蛋將以「30年後的規格」打造，成為新一代的國際展演場館，「台北大巨蛋是20年前的設計，我們要蓋的，是能串聯觀光、交通與城市發展的新世代場館。」

    侯友宜表示，新北近年已逐步建立屬於自己的城市舞台，像新北歡樂耶誕城、河海音樂季皆為指標性活動，未來淡江大橋完工後，也可作為大型活動的新據點。

