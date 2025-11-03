八仙樂園封閉10年 侯友宜支持重建

新北市八里區的八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，市長侯友宜針對大巨蛋選址問題表示，希望業者能面對問題，他支持八仙樂園重建水上樂園或兒童樂園，創造地方雙贏。（資料照）

新北市八里區的八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，市長侯友宜針對大巨蛋選址問題表示，希望業者能面對問題，他支持八仙樂園重建水上樂園或兒童樂園，創造地方雙贏。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員張維倩、陳永福、李余典、李倩萍、邱婷蔚、彭一書與翁震州等人進行聯合質詢，相較高雄市演唱會經濟，質疑新北城市行銷不足，難建立城市觀光文化品牌。

侯友宜表示，未來興建大巨蛋可容納5萬人，板二BOT案也能容納約2萬人，未來都能提供展演活動使用，目前將就樹林機五、淡海二期等地進行細部評估，就腹地大小及交通等條件進行比較。

李余典質疑八里的八仙樂園廣大，原址自2015年塵爆事件後封閉迄今，行經時有如鬼域般黑暗，為何大巨蛋選址不能列入評估，它在淡江大橋通車後可連接機場、海港及淡水區等地，具有很多優勢。

侯友宜表示，八仙樂園是私有，土地主要是農業區，腹地也不大，但業者應面對問題，空置不能解決問題，八仙樂園曾是許多民眾孩時的記憶，因此，他支持原址能重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對，希望創造雙贏，帶動地方發展。

城鄉局長黃國峰表示，八仙樂園土地鄰近海邊，有許多保育土地，因此，在土地使用上多屬農業區，其上位計畫是國土計畫，因此，土地使用上必須先變更國土計畫後才能進行都市計畫流程。

