為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    八仙樂園封閉10年 侯友宜支持重建

    2025/11/03 14:14 中央社
    新北市八里區的八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，市長侯友宜針對大巨蛋選址問題表示，希望業者能面對問題，他支持八仙樂園重建水上樂園或兒童樂園，創造地方雙贏。（資料照）

    新北市八里區的八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，市長侯友宜針對大巨蛋選址問題表示，希望業者能面對問題，他支持八仙樂園重建水上樂園或兒童樂園，創造地方雙贏。（資料照）

    新北市八里區的八仙樂園因10年前塵爆事件後封閉迄今，市長侯友宜針對大巨蛋選址問題表示，希望業者能面對問題，他支持八仙樂園重建水上樂園或兒童樂園，創造地方雙贏。

    新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員張維倩、陳永福、李余典、李倩萍、邱婷蔚、彭一書與翁震州等人進行聯合質詢，相較高雄市演唱會經濟，質疑新北城市行銷不足，難建立城市觀光文化品牌。

    侯友宜表示，未來興建大巨蛋可容納5萬人，板二BOT案也能容納約2萬人，未來都能提供展演活動使用，目前將就樹林機五、淡海二期等地進行細部評估，就腹地大小及交通等條件進行比較。

    李余典質疑八里的八仙樂園廣大，原址自2015年塵爆事件後封閉迄今，行經時有如鬼域般黑暗，為何大巨蛋選址不能列入評估，它在淡江大橋通車後可連接機場、海港及淡水區等地，具有很多優勢。

    侯友宜表示，八仙樂園是私有，土地主要是農業區，腹地也不大，但業者應面對問題，空置不能解決問題，八仙樂園曾是許多民眾孩時的記憶，因此，他支持原址能重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對，希望創造雙贏，帶動地方發展。

    城鄉局長黃國峰表示，八仙樂園土地鄰近海邊，有許多保育土地，因此，在土地使用上多屬農業區，其上位計畫是國土計畫，因此，土地使用上必須先變更國土計畫後才能進行都市計畫流程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播