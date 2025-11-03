為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投草屯養豬場傳豬隻死亡 家畜所派員初篩監測

    2025/11/03 12:26 記者張協昇／南投報導
    南投農產運銷公司防疫期間嚴禁外人進人，門口設置的消毒隧道隨時可啟用。（記者張協昇攝）

    南投農產運銷公司防疫期間嚴禁外人進人，門口設置的消毒隧道隨時可啟用。（記者張協昇攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，禁宰、禁運延長為15天，南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永，今（3日）答詢議員關心縣內防疫情形時表示，從11月1日開始，縣內只要有中豬死亡即送驗，目前已送驗兩場，均為陰性，今天草屯也有養豬場通報豬隻死亡，已派員初篩監測，正戰戰兢兢執行防疫工作。

    議員簡峻庭質詢表示，台中爆發非洲豬瘟疫情，南投縣緊鄰台中市，更應加強防疫，不能出現破口，也要做好疫情發生時的沙盤推演，萬一出現案例才不會手忙腳亂，也才能避免疫情擴大。

    唐佳永指出，全國各地還沒有第二例非洲豬瘟疫情傳出，但中央防疫措施越來越嚴格，縣府也配合中央戰戰兢兢執行防疫工作，正針對全縣79處養豬場進行第三輪疫調，且從11月1日開始，縣內只要有大於30公斤中豬死亡，就會送驗，目前已送驗兩場，均為陰性，今天草屯也有養豬場通報豬隻死亡，已派員抽血初篩，進行嚴密監測。

    縣府農業處長蘇瑞祥則說，萬一發生非洲豬疫案例，縣府必須第一時間通報，否則會有行政疏失、甚至刑事等相關責任，縣府在防疫上一定會依照中央制定的SOP處理。

    南投農產運銷公司總經理周義雄表示，疫情爆發後，該公司加強建物與設備清消工作，運豬車與化製車進出都必須通過消毒隧道，若7日能恢復豬隻拍賣後，將加強防制豬隻與運豬車的交叉感染。

    南投養豬場加強清消，只要有中豬死亡即送驗。此非豬隻死亡送驗養豬場。（南投縣政府提供）

    南投養豬場加強清消，只要有中豬死亡即送驗。此非豬隻死亡送驗養豬場。（南投縣政府提供）

