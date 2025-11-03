UCC首日僅169人就診 洪子仁：需建立民眾信任感

「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」開張首日，就醫人數僅169人。示意圖。（記者林志怡攝）

「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」昨日開張，但截至當日下午4點，6都13處試辦地點，僅169人就診。台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，政策需要宣導期，民眾也還在觀望階段，需要加強宣導，並建立民眾的信任感，也應充分提供UCC設置地點與基層院所開診資訊，才能確實分擔大醫院急診壓力。

健保署統計，UCC開診首日截至下午4時，日診總看診169人次，其中內兒科63人次，外科106人次，看診結果有3人次透過綠色通道轉送，1位轉敏盛醫院，2位轉奇美醫院。

洪子仁認為，UCC昨日上路，就醫人數並沒有很多，任何政策上路都需要有一段醞釀期，病人數才會增加，台灣醫務管理學會肯定衛福部走出第一步，但就目前來說，民眾可能也還在觀望階段，後續還要評估UCC設置地點是否符合民眾就醫習慣、地點是否具有方便性等。

此外，洪子仁說，未來應持續建立民眾對於UCC的信任感，一有轉診需求，綠色通道就要能馬上啟動，民眾在UCC的病歷資料也要能上傳到醫院，或再回到基層時能夠串流，同時也透過健保快易通、Line、網站資源等加強宣導，讓民眾知道假日有輕症、急症需求，可以去UCC就醫。

洪子仁也提到，假日有20%的診所仍有開診，其中也有部分是小兒科、耳鼻喉科、眼科等診所，衛福部應充分揭露，讓民眾知道基層可就醫地點，如此一來才能分散醫學中心急診擁擠的情況。

