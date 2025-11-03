探索西拉雅風光 自行車認證至11/30打卡抽獎

「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動，即日起至11月30日止打卡可抽10萬大獎。（西拉雅管理處提供）

「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動開跑1個多月，吸引百位車友響應，西拉雅國家風景區管理處表示，即日起至11月30日止打卡可抽10萬大獎。

西拉雅管理處表示，自行車認證活動採具彈性的非賽事形式，鼓勵民眾用最輕鬆的節奏，探索仙境西拉雅的水庫風光。車友可隨時出發、自主挑戰25.7K「菱波官田線」或100.4K「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，參加者只需至官田遊客中心領取專屬字卡，依指定路線完成「本人＋自行車＋字卡」於兩景點合照，並上傳至臉書貼文與留言，立即將限量超美水藍色水壺帶回家，還可參加總價值超過10萬元的抽獎，獎項包括DOSUN電輔車（價值逾5萬元）、iPad11、在地住宿券、美利達安全帽與限量紀念品等。

請繼續往下閱讀...

除了簡單有趣的打卡路線，今年更特別加碼推出重量級騎行挑戰「仙境西拉雅 環騎5COOL 188K挑戰」，今年特別邀請來自法國、深愛台灣土地的知名主持人與運動推廣者吉雷米，11月22日至23日領騎熱血登場，沿途征戰5座水庫、大凍山、關子嶺、玉井、白河等精華路段，總長188公里。

參加自行車認證活動有機會獲得限量超美水藍色水壺。（西拉雅管理處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法