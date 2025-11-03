為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    探索西拉雅風光 自行車認證至11/30打卡抽獎

    2025/11/03 12:13 記者王涵平／台南報導
    「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動，即日起至11月30日止打卡可抽10萬大獎。（西拉雅管理處提供）

    「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動，即日起至11月30日止打卡可抽10萬大獎。（西拉雅管理處提供）

    「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動開跑1個多月，吸引百位車友響應，西拉雅國家風景區管理處表示，即日起至11月30日止打卡可抽10萬大獎。

    西拉雅管理處表示，自行車認證活動採具彈性的非賽事形式，鼓勵民眾用最輕鬆的節奏，探索仙境西拉雅的水庫風光。車友可隨時出發、自主挑戰25.7K「菱波官田線」或100.4K「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，參加者只需至官田遊客中心領取專屬字卡，依指定路線完成「本人＋自行車＋字卡」於兩景點合照，並上傳至臉書貼文與留言，立即將限量超美水藍色水壺帶回家，還可參加總價值超過10萬元的抽獎，獎項包括DOSUN電輔車（價值逾5萬元）、iPad11、在地住宿券、美利達安全帽與限量紀念品等。

    除了簡單有趣的打卡路線，今年更特別加碼推出重量級騎行挑戰「仙境西拉雅 環騎5COOL 188K挑戰」，今年特別邀請來自法國、深愛台灣土地的知名主持人與運動推廣者吉雷米，11月22日至23日領騎熱血登場，沿途征戰5座水庫、大凍山、關子嶺、玉井、白河等精華路段，總長188公里。

    參加自行車認證活動有機會獲得限量超美水藍色水壺。（西拉雅管理處提供）

    參加自行車認證活動有機會獲得限量超美水藍色水壺。（西拉雅管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播