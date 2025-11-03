為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    衣啟飛翔創客基地創佳績 李建曄苦練「米蘭眼」世界西服大賽奪金

    2025/11/03 記者蔡彰盛／新竹報導
    桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」學員李建曄（中）苦練米蘭眼，在世界西服大賽中奪金。（分署提供）

    桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」學員李建曄（中）苦練米蘭眼，在世界西服大賽中奪金。（分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」培育服裝產業人才再創佳績！學員李建曄參加素有「西服界奧斯卡」之稱的「世界洋服同業聯盟大會」競賽，在30個國家的選手中脫穎而出，榮獲西服扣眼縫製技術「金手指」項目金牌。

    「衣啟飛翔創客基地」是全國唯一以服裝設計為特色的基地，每年廣邀服裝各界專家辦理各項服裝培訓課程，幫助學員學習產業技術，課程內容涵蓋到服裝產業面貌、工作型態及未來發展等面向，引導對服裝產業有興趣的新血順利接軌職場。

    原本擔任門市人員的李建曄，因為懷抱著成為西裝師傅的夢想，2022年報名參加「衣啟飛翔創客基地」舉辦的「手工西服工作營」西服製作課程，跟著陳和平老師系統性的學習西服製作流程與技術，結訓後，在基地的媒合下進入「格蘭訂製西服」工作，成功轉職進入夢想職場。

    為了證明自己，李建曄在工作一年後，決定挑戰今年在韓國釜山舉行的第40屆「世界洋服同業聯盟大會」競賽；他參賽的「金手指」項目，主要考驗手工縫製西裝領片上的米蘭眼（手工扣眼）；這項技術不僅要求精準開洞，還需進行細緻的手工加工，並呈現出立體飽滿的造型，製作過程講究，既耗時又極為考驗耐心與技巧。

    為了備賽，李建曄從半年前便利用下班及假日的空檔時間反覆練習，由於高壓訓練一度產生自我懷疑，差點放棄比賽，在創客基地的加油打氣及師傅陳和平老師的鼓勵和一句「重覆為成功之母」讓他重新振作，最終勇奪金牌。李建曄感性地表示，這份榮耀不僅是對他努力的肯定，也要獻給「衣啟飛翔創客基地」，讓他有機會轉職並獲得世界級的認可，未來能在服裝產業中走得更穩、更遠。

