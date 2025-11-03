史上最高！「U-start創新創業計畫」總獎金2200萬 助攻青年創業

「國立台灣科技大學－AloneSafe」團隊，致力開發落地型跌倒偵測器，針對年長者在家中浴室的跌倒風險進行偵測，獲教育部「U-start創新創業計畫」績優團隊肯定。（圖由教育部提供）

教育部今（2025）年「U-start創新創業計畫」第2階段績優團隊出爐，全國共有19校、28組團隊勝出，總獎額較去年翻倍，共挹注高達2200萬元創業獎金，為歷年最高獎金紀錄，其中有4組績優團隊獲得百萬首獎，力挺青年創業圓夢，例如國立台灣科技大學團隊，開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人。

教育部青年發展署科長呂松青說明，U-start創新創業計畫邁入第17年，累計超過4300件申請案，已有近1500組新創團隊獲得補助，成功培育出近千家新創公司，今年度第1階段核定補助77組團隊，經過6個月育成創業輔導後，共有55組完成公司設立，並申請第2階段績優團隊評選，且在這次獲選的28組團隊中，評選5組加發國際參與獎金，以鼓勵團隊拓展國際視野，積極連結全球創新資源為自身業務開創新局。

今年獲獎績優團隊的創業領域包含高齡健康照護、交通安全科技、兒童視力復健及社會關懷等多元面向。製造技術類「國立台灣科技大學－AloneSafe」團隊，致力開發落地型跌倒偵測器，針對年長者在家中浴室的跌倒風險進行偵測，該產品結合智慧演算法和IoT物聯網技術，達到偵測準確性和告警即時性；創新服務類「國立台灣科技大學－Synmove新移動」開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人，駕駛可透過手機App接收即時警示。

此外，文創教育類「明志科技大學－茲奇製研所」團隊，推出協助斜視孩童復健與矯正的訓練遊戲，透過不同的星球遊戲來訓練孩童眼球轉動，增加雙眼協調能力與聚焦力，降低孩童長大後因斜視需動手術的風險；社會企業類「東吳大學－拾起希望」團隊，推出訂閱制垃圾代收服務，透過App智慧路線規劃，聘請拾荒者代收垃圾，提升弱勢工作環境，提高勞動保障。

「國立台灣科技大學－Synmove新移動」團隊，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人，獲教育部「U-start創新創業計畫」績優團隊肯定。（圖由教育部提供）

