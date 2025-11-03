中市府私自進場清消延誤採檢 民進黨：拜託盧媽媽別再搗亂！

民進黨今痛批，中央和全國都繃緊神經，唯獨盧市府狀況連連，拜託盧媽媽不要再搗亂了。（民進黨提供）

台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，10月底中央派國軍清消，原訂今再度採樣，中市府昨卻私自進場清消，影響後續防疫時程。民進黨今痛批，盧秀燕市府團隊又又又出包了，中央和全國都繃緊神經，唯獨盧市府狀況連連，左甩鍋、右甩鍋，就是不願意承擔責任，好好面對問題、認真與中央合作防疫，拜託盧媽媽，不要再瞎搞搗亂了。

民進黨指出，台中市爆發非洲豬瘟疫情後，中央與全國養豬場都繃緊神經，不敢輕忽，唯獨中市府狀況連連，而且案場的疫調、清消一直沒有完成，在中央災害應變中心接手疫調、派遣國軍化學兵前往清潔與消毒後，台中市政府竟又擅自派員闖進案場，打亂防疫節奏，亂搞事件又添一樁。

民進黨表示，案發養豬場在經過前兩次清消後仍檢出病毒，農業部請專業團隊配合國防部化學兵支援，全面清消養豬場，並原定今天進場採樣，看看是否還會驗出陽性？結果化學兵前腳剛走，市府昨天又擅自進場清消，恐導致採樣失準，可能需要延後採樣。

民進黨說，中市府出包後，竟稱「動保處職員誤解指令」要懲處，直接甩鍋給基層！擅自進入案場遭到批評後，台中市政府第一時間竟然宣稱是動保處同仁因「誤解」上級指令，才會擅自進入案例場進行清消，還說會對該名人員祭出嚴格處分。根本就是出事後就推給基層，毫無擔當！

民進黨批評，台中市政府一下子說「廚餘加蓋要請示中央」，一下子又說「擅自清消是基層責任」，左甩鍋、右甩鍋，就是不願意承擔責任，好好面對問題、認真與中央合作防疫！「我們要跟LUMAMA盧秀燕說，非洲豬瘟防疫已進入關鍵階段，請依循中央指引，讓疫情早日清零、全面解封，不要再瞎搞搗亂了！」

