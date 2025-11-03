11月假日限定「草嶺古道芒花季」接駁專車60元 329元「超值套票」請吃福隆便當

「2025草嶺古道芒花季」系列活動，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處推出11月假日限定接駁專車，每逢週六、週日8點30分到13時30分，每半小時發車，接駁專車票價60元。（圖為東北角風管處提供）

隨著東北季風吹起，北台灣各地的芒花陸續盛開，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）舉辦「2025草嶺古道芒花季」系列活動，11月每逢週六、週日（8日、9日、15日、16日、22日、23日、29日、30日），8點30分到13時30分，每半小時發車一班，提供60元「芒花專車」與329元「超值套票」，提供給旅客便捷、友善的低碳旅遊體驗不同選擇。活動詳情請上官網搜尋。

東北角風管處處長游麗玉指出，60元的「芒花專車」，將行駛福隆遊客中心到遠望坑口站（土地公廟）接駁，可節省約40分鐘步行時間；另外，329元「超值套票」則由福隆遊客中心到遠望坑親水公園第二停車場（草嶺古道入口），可節省約60分鐘步行時間；值得一提的是，超值套票更包含福隆便當、芒花限定紀念禮與限量市集抵用券。

東北角風管處指出，凡是購買「芒花交通套票」的民眾，憑芒花專車的乘車證，可於2026年1月30日前，享有指定溫泉旅店住宿優惠，方便民眾在草嶺古道健走後，順道來趟泡湯舒療旅程。

