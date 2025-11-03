eBird Taiwan建立10年有成 賞鳥紀錄名列全球第7

中華民國鳥會跟生多所共同發布eBird Taiwan的10年紀錄。（記者楊媛婷攝）

自eBird Taiwan於2015年開始用作，農業部生物多樣性研究所與中華民國野鳥學會今（3日）表示，迄今已累積超過138萬筆紀錄，賞鳥紀錄名列全球第7，認為這展現台灣人對新工具使用態度的開放與包容，更對國際資料有貢獻，這些資料與數據將更有助我國保育、防疫策略的擬定。

eBird是全球最大的賞鳥紀錄資料庫，提供賞鳥愛好者一個分享與管理個人鳥類觀察紀錄的管道，我國於2015年8月加入，使用人數到今年6月已經超過萬人，並累積138萬筆紀錄清單、1750萬筆資料。

eBird創始單位美國康乃爾大學鳥類學研究室執行長艾恩．歐文（Ian Owen）表示，台灣在該資料庫的貢獻非常卓越，相對於亞洲其他國家，台灣人對新工具的態度非常包容開放，並且賞鳥者也樂於無私分享，台灣上傳資料者更具有一大特性，可觀察到同帳號上傳數量明顯高於其他國家，他進一步指出鵐鳥近年在中國區已經被吃到近乎快絕種，但透過該系統有助於監控鵐族群，並進一步擬定保育策略。

生多所所長楊嘉棟表示，透明公開的資訊更有助於保育，野鳥學會秘書長呂翊維則表示，透過公開的資訊更可以起到全面監督的作用，不過為避免滋擾敏感鳥群，因此部分的敏感鳥種可經過後台管理後讓地圖無法搜尋到。

生多所組長林瑞興表示，因資料庫也包含候鳥，因此也有跟防檢署合作監控評估禽流感隨候鳥遷徙的潛在風險。

為進一步提升資料的廣度與深度，自2023年起，生多所與中華鳥會以eBird Taiwan為平台，啟動了「台灣鳥類地圖計畫」（Taiwan Bird Atlas），目標在2028年之前完成台灣首次全面鳥類調查，著重於監測繁殖鳥類的狀況，以提供較精確的物種分布及繁殖資訊。

