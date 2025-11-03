支持澎湖慢飛天使 義大與中山EMBA校友善心捐款

義大與中山EMBA校友，抵澎參加菊島跨海馬拉松。（圖由澎湖縣政府提供）

義大與中山EMBA校友共同跨海來到澎湖，參加「菊島跨海馬拉松」活動，在挑戰自我、享受菊島明媚風光的同時，也展現社會責任，2校校友共同發起「小愛匯聚成大愛」公益行動，學長姐們自發性捐款，並將善款全數捐贈給「澎湖縣慢飛天使」，以實際行動支持弱勢團體。

澎湖縣長陳光復偕同副縣長林皆興聞訊後，特別前往向校友們表達感謝，對他們的善行義舉致上誠摯敬意。他說，感謝義大與中山2校EMBA校友跨海前來，不僅為菊島注入運動熱情，更帶來溫暖關懷，讓愛心在島嶼上持續流轉，形成正向力量。

陳光復同時熱情介紹澎湖的熱門景點與歷史人文，包括2次大戰時期的西嶼彈藥庫「銅牆鐵壁」、國定古蹟西嶼西臺、百年歷史的西嶼燈塔，以及具有戰爭遺跡特色的望安藏軍洞（震洋艇基地），都是澎湖重要的文化資產與底蘊。

另外，陳光復熱情邀請校友們深入體驗澎湖多元的自然與文化風貌之餘，感受島嶼的獨特魅力，並相約明年暑假再度來訪，共襄盛舉「澎湖國際海上花火節」，一起體驗澎湖的浪漫與活力。

義大與中山EMBA校友捐款，贊助澎湖慢飛天使。（圖由澎湖縣政府提供）

