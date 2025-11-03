為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    支持澎湖慢飛天使 義大與中山EMBA校友善心捐款

    2025/11/03 11:51 記者劉禹慶／澎湖報導
    義大與中山EMBA校友，抵澎參加菊島跨海馬拉松。（圖由澎湖縣政府提供）

    義大與中山EMBA校友，抵澎參加菊島跨海馬拉松。（圖由澎湖縣政府提供）

    義大與中山EMBA校友共同跨海來到澎湖，參加「菊島跨海馬拉松」活動，在挑戰自我、享受菊島明媚風光的同時，也展現社會責任，2校校友共同發起「小愛匯聚成大愛」公益行動，學長姐們自發性捐款，並將善款全數捐贈給「澎湖縣慢飛天使」，以實際行動支持弱勢團體。

    澎湖縣長陳光復偕同副縣長林皆興聞訊後，特別前往向校友們表達感謝，對他們的善行義舉致上誠摯敬意。他說，感謝義大與中山2校EMBA校友跨海前來，不僅為菊島注入運動熱情，更帶來溫暖關懷，讓愛心在島嶼上持續流轉，形成正向力量。

    陳光復同時熱情介紹澎湖的熱門景點與歷史人文，包括2次大戰時期的西嶼彈藥庫「銅牆鐵壁」、國定古蹟西嶼西臺、百年歷史的西嶼燈塔，以及具有戰爭遺跡特色的望安藏軍洞（震洋艇基地），都是澎湖重要的文化資產與底蘊。

    另外，陳光復熱情邀請校友們深入體驗澎湖多元的自然與文化風貌之餘，感受島嶼的獨特魅力，並相約明年暑假再度來訪，共襄盛舉「澎湖國際海上花火節」，一起體驗澎湖的浪漫與活力。

    義大與中山EMBA校友捐款，贊助澎湖慢飛天使。（圖由澎湖縣政府提供）

    義大與中山EMBA校友捐款，贊助澎湖慢飛天使。（圖由澎湖縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播