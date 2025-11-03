牛遭貨車拖行頸有勒痕、蹄腳流血疑受虐 飼主稱牛腳傷不走、回家找人幫忙

牛隻腳底受傷地上血跡斑斑。（民眾提供）

昨（2日）傍晚有民眾在埔里中正一號橋，發現牛隻被小貨車拖行，牛頸部有勒痕，蹄腳底受傷流血，駕駛不見人影，民眾懷疑牛遭虐報警，75歲飼主說，帶這隻種牛去「打種」，牛隻腳受傷不走，就先回家找人來幫忙。經多人護送下將牛送回家，警方並通報動物防疫人員處理。

昨日傍晚6時許，多位民眾發現有一隻牛被小貨車拖行，後來停在埔里鎮中正一號橋，牛隻脖子有明顯勒痕，蹄腳受傷，地上有一灘血，有人趕緊報警「疑似虐待牛隻」，熱心民眾找不到駕駛，在牛的後方放警示燈，以防有車子撞到，並有人拍照貼在地方臉書社團，急尋這位駕駛。

請繼續往下閱讀...

埔里警方獲報後趕至，因農用小貨車沒有懸掛車牌，警方經查問找到牛的飼主，這位75歲陳姓農民告訴警方，該隻種牛下午帶出去「打種」，牛隻沒有走過柏油路，才會腳底受傷，牛受傷後就不走了，因此自己先回家，看有無人可以來幫忙，回家剛好要吃飯，所以耽擱了一些時間。

現場有動保人士趕來了解，埔里警方也同步通報南投縣家畜疾病防治所人員，受傷的牛隻後來在多人的護送下，慢慢走回飼主家。

由於飼主開農用車，無車牌車子不能開上道路，因此警方就該部分將舉發開罰。

南投縣家畜疾病防治所表示，以車輛強拖牛隻致受傷涉及虐待動物，將依法調查飼主有否故意為之，如有惡意就依法沒入牛隻並開罰，若非故意而致傷也會罰鍰1萬5000元至7萬5000元。（13:29更新）

牛隻被小貨車拖行，車子和牛在停在中正一號橋上。（埔里警方提供）

拖行牛隻的農用小貨車。（埔里警方提供）

75歲飼主（右1）回到現場。（埔里警方提供）

牛隻在警員和多人護送下走回家。（埔里警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法