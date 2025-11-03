防堵非洲豬瘟 台南啟動化製車全面採樣

防堵非洲豬瘟疫情入侵與擴散，南市動保處即日起至11月6日啟動全市化製車全面採樣查核專案。（南市動保處提供）

防堵非洲豬瘟疫情入侵與擴散，南市動保處即日起至11月6日啟動全市化製車全面採樣查核專案，全面提升生物安全防護層級，守護台南養豬產業及民眾食安。

動保處長方川和指出，化製場是防疫體系中重要的防線，死亡豬隻須依法送交合法化製場進行無害化處理，以防止病原散播。近期已提高化製場稽查密度，每日皆派員現場督導及協助，確認作業流程符合生物安全規範，並定期針對收運豬隻車輛進行採樣監測，啟動化製場回溯複查來源豬場機制，確保疑似病例能早期發現、即時應變。

農業局李芳林局長表示，因應全國禁宰禁運的高風險防疫時期，動保處自11月1日起同步展開「運豬車加強採樣查核專案」，針對進入化製場之所有運豬車輛進行全面採樣，包括載運斃死豬每車5頭、車輪、後車斗及腳踏墊等環境因子進行採樣檢測，並嚴格檢查車體清洗與消毒紀錄，確實阻斷病毒的機械性傳播途徑，保障運輸鏈環節安全無虞。

動保處呼籲養豬戶，若有豬隻死亡，應立即通報並依規定送交合法化製場處理，不得私自掩埋或棄置，以免違反《動物傳染病防治條例》遭罰。

