為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟 台南啟動化製車全面採樣

    2025/11/03 11:38 記者王涵平／台南報導
    防堵非洲豬瘟疫情入侵與擴散，南市動保處即日起至11月6日啟動全市化製車全面採樣查核專案。（南市動保處提供）

    防堵非洲豬瘟疫情入侵與擴散，南市動保處即日起至11月6日啟動全市化製車全面採樣查核專案。（南市動保處提供）

    防堵非洲豬瘟疫情入侵與擴散，南市動保處即日起至11月6日啟動全市化製車全面採樣查核專案，全面提升生物安全防護層級，守護台南養豬產業及民眾食安。

    動保處長方川和指出，化製場是防疫體系中重要的防線，死亡豬隻須依法送交合法化製場進行無害化處理，以防止病原散播。近期已提高化製場稽查密度，每日皆派員現場督導及協助，確認作業流程符合生物安全規範，並定期針對收運豬隻車輛進行採樣監測，啟動化製場回溯複查來源豬場機制，確保疑似病例能早期發現、即時應變。

    農業局李芳林局長表示，因應全國禁宰禁運的高風險防疫時期，動保處自11月1日起同步展開「運豬車加強採樣查核專案」，針對進入化製場之所有運豬車輛進行全面採樣，包括載運斃死豬每車5頭、車輪、後車斗及腳踏墊等環境因子進行採樣檢測，並嚴格檢查車體清洗與消毒紀錄，確實阻斷病毒的機械性傳播途徑，保障運輸鏈環節安全無虞。

    動保處呼籲養豬戶，若有豬隻死亡，應立即通報並依規定送交合法化製場處理，不得私自掩埋或棄置，以免違反《動物傳染病防治條例》遭罰。

    防堵非洲豬瘟疫情入侵與擴散，南市動保處即日起至11月6日啟動全市化製車全面採樣查核專案。（南市動保處提供）

    防堵非洲豬瘟疫情入侵與擴散，南市動保處即日起至11月6日啟動全市化製車全面採樣查核專案。（南市動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播