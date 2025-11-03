為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市勞資體育競賽11/9登場 親子體驗職安成亮點

    2025/11/03 11:24 記者王涵平／台南報導
    南市勞資體育競賽11月9日在永華田徑場舉辦，16支公司代表隊及74支職業工會代表隊約4000多人次參賽。（南市勞工局提供）

    南市勞資體育競賽11月9日在永華田徑場舉辦，16支公司代表隊及74支職業工會代表隊約4000多人次參賽。（南市勞工局提供）

    南市勞資體育競賽11月9日將在永華田徑場舉辦，16支公司代表隊及74支職業工會代表隊約4000多人次參賽，現場規劃親子體驗職安活動，將安全知識向下扎根。

    南市勞工局表示，活動結合全民趣味運動嘉年華會，現場規劃多項周邊活動，包含職業安全衛生宣導、親子體感闖關活動、施工架體驗、身障及職訓成果展、視障按摩服務、台南小吃園遊會、胖卡特色市集、體適能檢測等，結合教育、體驗與休閒，打造屬於勞工與市民朋友精彩的嘉年華。

    今年亮點之一是由勞動部勞動及職業安全衛生研究所精心規劃「2025職安小英雄親子體驗營」，現場設有多項互動闖關區，包括局限空間體驗、感電作業危害模擬、機械捲夾防護挑戰、堆高機操作體驗等，在遊戲中學習如何守護自己與他人的安全。民眾現場報名參加，完成任意6個攤位集章，可兌換精美闖關禮。

    另外，職安宣導部分也邀請到台灣施工架安全協會辦理施工架體感活動，施工架是營造業現場中不可或缺的好幫手，常見於橋樑、房屋建築或模板支撐等工程中。為讓民眾對施工架有更進一步認識，設置「施工架防墜體驗區」，讓參與的大小朋友在安全防護下親自體驗登架作業，活動中還有專業教練指導正確穿戴安全帶與防墜裝備，學習施工架的防墜與安全觀念。

