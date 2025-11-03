竹市頭前溪生態池溢流自行車道積淹 議員曾資程促設警戒線、解決排水

新竹市頭前溪自行車道因生態池溢流成汪洋一片，整個車道被水淹沒，市議員曾資程批市府維護巡檢未落實，市民遭殃。（曾資程提供）

新竹市頭前溪左岸10公里的自行車道是市民最喜愛的自行車道之一，不管平日或假日，騎車及運動健行民眾相當多，市議員曾資程說，日昨有市民投訴稱頭前溪水源生態池已溢流到自行車道，整個自行車道變水道成一片汪洋，行經的車友不是被水濺到，就是涉水而行，情況危急，卻不見相關單位設警戒線，他已通報公管中心，除要求趕緊設警戒線外，也應安排會勘，商議如何解決排水系統問題。市府表示，已派人前往處理及拉出警戒線。

曾資程說，頭前溪左岸自行車道在前市府整治整理後，已成為市民喜愛的自行車道，寬敞的自行車道，搭配沿線的頭前溪風景，不管平日或假日都有很多市民及遊客，且沿線有棒壘場及狗狗公園和滑板公園及生態池和空品維護區，很適合全家出遊及從事休閒運動，好不容易頭前溪左岸翻轉過去是廢棄物天堂的刻板印象，如今看到自行車道因生態池溢流及未維護整理，影響自行車道，讓水及碎石也跟著流到車道上，讓人看了很心痛，籲市府要提高巡檢頻率和次數，尤其是假日前更應做好巡查工作。

