11/02 各報重點新聞一覽

亞太經濟合作會議昨圓滿落幕，我國領袖代表林信義（右二）表示，台灣在峰會中受關注度提高。圖為菲律賓總統小馬可仕與林信義互動。（APEC台灣媒體團提供）

APEC領袖宣言 聚焦AI成果 林信義：台灣受關注度提高

由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）昨圓滿落幕，並發布領袖宣言。我國領袖代表林信義表示，台灣在峰會中受關注度提高，透過APEC的會議跟許多的雙邊交流，展現了台灣在全球經濟體系當中的貢獻。

擴大內需 政院多箭齊發 軍工產業 增近6萬就業機會

因應美國關稅衝擊，行政院擴大內需多箭齊發，除投入總計六千七百億元的公共建設預算外，明年度總預算案推動內需經費新增七十五億元，涵蓋經濟、交通、文化及運動等各面向；另國防部的國土韌性預算一〇七九億元以國內採購為主，也帶動軍工產業發展，將可增近六萬個就業機會。

中市環保局爆貪污 集體私運垃圾 清潔隊涉收賄 再押1隊員

台中市環保局今年九月爆發集體貪污弊案！檢方發現北屯區張姓清潔隊員，涉嫌收受張姓業者賄賂，偏移垃圾車路線，私運廢棄物規避清除處理費，張姓隊員和張姓業者被法院裁定羈押，中檢前天發動第二波搜索，共傳訊北屯清潔隊員及業者共廿三人，其中陳姓清潔隊員被查出是張姓隊員共犯，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

吳音寧將接台肥董座 在野：赤裸裸酬庸

農業部指派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，「取代」原農業部代表人李孫榮擔任台肥公司法人董事代表，有望成為新任董事長。在野黨立委昨群起批評，指吳音寧從「高級實習生」轉任年所得約一千五百萬元的國營事業肥貓，擺明是赤裸裸的酬庸，要求賴清德總統說清楚、講明白。

「習李會」盼戰略溝通 促北韓對話

南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議昨天閉幕，與會的中國大陸國家主席習近平同日對南韓展開國是訪問，並和南韓總統李在明舉行「習李會」。李在明表明，希望中韓加強戰略溝通，促使北韓重返對話。

鄭麗文︰國民黨會變獅群 重建台灣

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，國民黨主席朱立倫交棒給新任主席鄭麗文；鄭麗文演說慷慨激昂，強調國民黨一定會在台灣人民最苦的時候、在台灣人民最危險的時候、在台灣最需要國民黨的時候，「永遠跟台灣人民堅定站在一起」；前總統馬英九在台下聆聽時鼓掌落淚。鄭麗文也向支持者喊話，國民黨絕對會是捍衛民主自由，重新創造經濟奇蹟，開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要政黨。

美財長：1～2年內擺脫對中稀土依賴

美國財長貝森特10月31日表示，中國威脅切斷稀土出口的做法恍如「對空鳴槍」，令世界各國都有所警覺，北京因此「犯了真正的錯誤」。他稱，美國正加快建立稀土替代供應鏈，預計在「未來12至24個月內」，即可確保新的供應來源，大幅降低對中國稀土的依賴。

行政院擴大內需多箭齊發，國防部的國土韌性預算1079億元以國內採購為主，也帶動軍工產業發展，將可增近6萬個就業機會。圖為2025台北國際航太暨國防工業展，規模創歷屆最大。（資料照）

台中市環保局清潔隊員涉貪，台中地檢署發動第二波搜索，陳姓清潔隊員聲請羈押禁見獲准。（資料照）

