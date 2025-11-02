北台灣今低溫下探18度！ 本週東北季風持續影響

今日北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（2日）受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。本日平地最低溫出現在新北市貢寮區的三貂角測站，清晨5點50分測得17.9度，第二名為新北市石門區的富貴角測站，清晨5點48分測得18.2度。

氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也需留意氣溫差異。離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲20至21度。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

週一（3日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。基隆北海岸、大台北山區、宜、花地區有局部短暫雨，北部地區、東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。週二（4日）東北季風減弱，北部及宜蘭早晚天氣仍偏涼；桃園以北及宜、花地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

週三（5日）東北季風再度增強，持續影響至週五（7日），週五開始東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。週一至週四氣溫部分，北部及宜蘭低溫僅19至21度，中南部、花東20至24度；高溫部分，北部、宜蘭22至27度，花東24至29度，中南部29至32度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 24 21 ~ 30 26 ~ 34 21 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法