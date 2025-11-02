為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵高雄站機車停車場啟用 「翅膀」下空間解鎖一次看

    2025/11/02 00:15 記者王榮祥／高雄報導
    台鐵高雄車站東側翅膀（天棚）下的空間，未來將有商場與市公車轉運站。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站東側翅膀（天棚）下的空間，未來將有商場與市公車轉運站。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站兩側「翅膀」下的空間陸續解鎖中，地下機車停車場11月1日啟用，停車場上方的商場正在招商中，商場定案後、就輪到國道與市公車轉運站進場。

    高雄車站下沉式廣場去年12月成圓後，站體空間逐步開放，圍籬最久的兩側「翅膀（天棚兩側延伸、像車站的翅膀）」下方近期陸續解鎖，包括機車停車場、轉運站空間都有進展。

    台鐵表示，車站東、西兩側機車停車場11月1日正式啟用，西側配置在B1層、約180席，可由鐵道三街、建國三路46巷口，由南往北進入；東側配置B1及BM（夾層）、約680席，可由鐵道二街、大連街口，由北往南進入，單次收費40元。

    機車停車場啟用同時，穿越東側翅膀下的大連街（單向往南）順勢通車，串聯停車場與圓形廣場的兩側地下層走道同步開放，走道兩旁商業空間曝光，高雄車站東側公共廁所也開張，藏在地下許久的鐵路警察局高雄分駐所可直達。

    同在兩側翅膀下、機車停車場上方的國道客運轉運站（東側、室內空間約2千2百餘平方公尺）與市區公車轉運站（西側、室內空間約480餘平方公尺），近期也由台鐵資產開發處啟動招商，到本月5日截止。

    交通局指出，先前已針對國道客運、高市公車路線進行規劃，一旦商場業者確定簽約，就會展開路線配置計畫，協調客運、公車進駐轉運站。

    台鐵高雄車站東、西兩側機車停車場11月1日啟用。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站東、西兩側機車停車場11月1日啟用。（記者王榮祥攝）

    高雄車站東、西兩側天棚下的地下層通道，與機車停車場同步啟用。（記者王榮祥攝）

    高雄車站東、西兩側天棚下的地下層通道，與機車停車場同步啟用。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播