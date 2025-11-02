台鐵高雄站機車停車場啟用 「翅膀」下空間解鎖一次看

台鐵高雄車站東側翅膀（天棚）下的空間，未來將有商場與市公車轉運站。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站兩側「翅膀」下的空間陸續解鎖中，地下機車停車場11月1日啟用，停車場上方的商場正在招商中，商場定案後、就輪到國道與市公車轉運站進場。

高雄車站下沉式廣場去年12月成圓後，站體空間逐步開放，圍籬最久的兩側「翅膀（天棚兩側延伸、像車站的翅膀）」下方近期陸續解鎖，包括機車停車場、轉運站空間都有進展。

台鐵表示，車站東、西兩側機車停車場11月1日正式啟用，西側配置在B1層、約180席，可由鐵道三街、建國三路46巷口，由南往北進入；東側配置B1及BM（夾層）、約680席，可由鐵道二街、大連街口，由北往南進入，單次收費40元。

機車停車場啟用同時，穿越東側翅膀下的大連街（單向往南）順勢通車，串聯停車場與圓形廣場的兩側地下層走道同步開放，走道兩旁商業空間曝光，高雄車站東側公共廁所也開張，藏在地下許久的鐵路警察局高雄分駐所可直達。

同在兩側翅膀下、機車停車場上方的國道客運轉運站（東側、室內空間約2千2百餘平方公尺）與市區公車轉運站（西側、室內空間約480餘平方公尺），近期也由台鐵資產開發處啟動招商，到本月5日截止。

交通局指出，先前已針對國道客運、高市公車路線進行規劃，一旦商場業者確定簽約，就會展開路線配置計畫，協調客運、公車進駐轉運站。

台鐵高雄車站東、西兩側機車停車場11月1日啟用。（記者王榮祥攝）

高雄車站東、西兩側天棚下的地下層通道，與機車停車場同步啟用。（記者王榮祥攝）

