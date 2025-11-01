為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄農業邁入最熱鬧時節 農業局每月推不同主題迎賓！

    2025/11/01 23:41 記者陳文嬋／高雄報導
    甲仙大田社區「女神將翎」結合傳統神將與現代舞蹈。（記者陳文嬋攝）

    隨著冬季腳步臨近，高雄物產繽紛多樣化，農業邁入1年中最熱鬧時節，白玉蘿蔔、橙蜜香番茄、天使哈密瓜、蜜棗等代表作物陸續登場，農業局每月將推出不同主題迎賓，農村嘉年華、型農周年慶及高雄咖啡節等，邀請民眾感受高雄農業的魅力與多元風貌。

    農業局本月先推出3場盛會，包括農村嘉年華、型農周年慶及高雄咖啡節等，展現高雄農業豐饒成果，明天由「高雄農村派樂地RURAL PARTY」於大遠百打頭陣，30個農村社區齊聚一堂，推出好物市集、文化表演與互動體驗，以3大亮點展現農村嘉年華；農村社區也將組團演出，甲仙大田社區「女神將翎」融合傳統神將與現代舞蹈自成一格，日光小林社區「大滿舞團」以原鄉能量與青春舞步傳達對土地熱愛；美濃廣德社區展現傳統「客家八音」深厚底蘊，旗山圓富社區「青草搖滾樂團」以創新曲風詮釋在地故事，展現熱情活力。

    型農周年慶將於8至9日在愛河畔登場，50名青年農民帶來特色農產品等，其中陳立言榮獲「神農獎」，今年元榆牧場品牌成立10周年，推出「衝浪雞」限定雞肉料理，呈現多層次口感，攜手多家在地人氣餐飲業者，從農產市集、畜產教育到互動遊戲一應俱全，更結合野餐區、音樂與表演，打造城市野餐派對。

    農業局也將攜手觀光局、原民會於22至23日在凹子底公園舉辦高雄咖啡節，集結60家世界冠軍、在地原鄉咖啡職人，舉辦咖啡講座與DIY體驗，提供專業咖啡知識解說、試飲等，更推出咖啡食農教育，帶領民眾認識高雄咖啡文化，體驗從產地到杯中的風味旅程。

    型農市集推出真人農產拉霸機，逗趣十足。（記者陳文嬋攝）

