    絕美！日月潭花火音樂會 雙平台180度施放璀璨煙火

    2025/11/01 23:05 記者張協昇／南投報導
    日月潭花火音樂會1日於中興停車場登場，首次採雙平台180度施放。（日管處提供）

    日月潭花火音樂會，結合中低空特效與光影設計，透過雙平台180度施放璀璨煙火。（日管處提供）

    〔記者張協昇／南投報導〕日月潭花火音樂嘉年華第二場音樂會，今（1日）晚在水社中興停車場絢爛登場，今年煙火首次採雙平台180度施放，結合中低空特效與光影設計，運用水社水域地形優勢與觀眾視角，打造出「湖面雙響x光影對話」的節奏意象，讓現場逾3萬5000名觀眾，沉浸於一場既震撼又浪漫的聲光視覺饗宴。

    由日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）與台灣大哥大攜手舉辦的「日月潭花火音樂嘉年華」已邁入第17年，今年音樂會以《心語碼 Beat Talk》為主題，象徵以音符解碼心意，讓Bit綻放為Beat，邀請艾薇、卓義峰歌手輪番演唱，搭配由江靖波指揮的樂興之時管絃樂團，演繹〈開門見山〉、〈Golden〉等熱門作品，還有特別嘉賓金曲歌王葛西瓦以及最強應援團Fubon Angels與應援團長Travis，帶來〈藍色狂潮〉等一連串熱血運動組曲。

    值得一提的是，今年煙火首次採雙平台180度施放，結合中低空特效與光影設計，運用水社水域地形優勢與觀眾視角，打造「湖面雙響x光影對話」的節奏意象，從點亮湖岸到色彩層層堆疊綻放，呈現科技與藝術交融的律動美感。

    日管處處長柯建興表示，日月潭火花音樂會不僅成為推廣觀光與文化傳承的重要平台，也成功帶動地方產業發展，台灣大哥大「能所不能」精神，與該處推動的創新、智慧觀光及永續發展的理念相輔相成，期盼持續讓日月潭在花火與樂音中綻放永續魅力。

    日月潭花火音樂會，由江靖波指揮的樂興之時管絃樂團演出。（日管處提供）

    日月潭花火音樂會，邀請艾薇、卓義峰及葛西瓦歌手輪番演唱。（日管處提供）

