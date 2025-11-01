為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    緬甸街華新街亮起來！中和點燈文化節 1秒到東南亞體驗多元文化

    2025/11/01 23:07 記者翁聿煌／新北報導
    中和點燈文化節為活動打造東南亞文化特色。（記者翁聿煌攝）

    中和點燈文化節為活動打造東南亞文化特色。（記者翁聿煌攝）

    新北市點燈文化節今晚在中和華新街熱鬧登場，新北市副市長劉和然、中和區長楊薏霖、緬甸歸僑協會理事長楊海潮、中和華新街商圈發展協會理事長張標材，還有泰、印、越、柬、寮國等僑界代表、民代共同點亮祈福儀式燈。劉和然說，新北市是全國新住民最多的城市，也是外縣市移民定居最多的城市，新北是台灣的縮影，也是國際的縮影。

    劉和然說，大家從故鄉到異鄉，組成新北市多元混合、豐富精采的文化面貌，中和點燈節可以帶領大家認識多元族群的文化，學習彼此尊重、包容與貼近，並且讓全民共襄盛舉，實際體驗異國風情與文化。他帶領現場民眾進行溫馨莊嚴的點燈祈福儀式，搭配民眾手中的LED燈，一同點亮華新街，營造出燈海的氛圍，傳遞平安與祈福的寓意。

    楊薏霖說，公所對華新街的人文歷史特色非常重視，除了推廣區域特色文化觀光，更透過點燈節的舉辦讓東南亞重要的文化節慶在中和重現，營造多元文化的健康城市，期許提供新住民朋友舒適的學習環境、豐富生活及永續支持的力量，讓新住民享有樂學、樂業、樂活的好生活。

    楊海潮說，希望藉由點燈節活動，讓在地民眾增加對東南亞地區多元文化的認識及了解，讓參與點燈節活動的歸僑及新住民，在點燈節活動這一天得到精神上的溫暖，一解思鄉情懷，今年協會還邀請新住民及多元文化團體進行表演，其中有緬甸宮廷舞、新疆舞蹈、傣族舞、緬甸民族舞蹈等，主辦單位今年還打造小型供佛區，可祈福求平安，活動可謂是精彩絕倫、熱鬧非凡。

    中和點燈文化節為華新街打造東南亞文化特色。（記者翁聿煌攝）

    中和點燈文化節為華新街打造東南亞文化特色。（記者翁聿煌攝）

    中和點燈文化節邀請高僧為民眾祈福。（記者翁聿煌攝）

    中和點燈文化節邀請高僧為民眾祈福。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長劉和然（左）代表市府參加中和點燈文化節，一起為市民祈福。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長劉和然（左）代表市府參加中和點燈文化節，一起為市民祈福。（記者翁聿煌攝）

