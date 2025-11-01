為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南美館響起爵士樂 身心障朋友隨節奏搖擺 感受音樂療癒

    2025/11/01 22:50 記者洪瑞琴／台南報導
    「狗屎運爵士大樂團」音樂會今日在南美館2館演出。（南市社會局提供）

    走進南美館，音樂讓心貼得更近！南市社會局今（1）日邀請身心障礙音樂人及家屬朋友，前往美術館二館欣賞「狗屎運爵士大樂團」音樂會。透過風情萬種的爵士旋律，大家一同隨節奏搖擺，象徵多元群體在社會中共鳴，奏出屬於每個人的美好音符。

    活動特別邀請歷年在國際身心障礙者日或常駐永華市政中心演出的身障音樂者，以及社區日間作業設施中熱愛音樂的朋友一同參與。現場氣氛熱烈，指揮帶領大家練習節奏，全場共感律動，交織成溫暖的樂章。

    身障朋友「阿如」分享，這是她第一次現場欣賞大編制爵士樂，「平常都是我表演給別人看，今天聽音樂也能被療癒，感受到幸福。」小翰則表示，過去曾在市府活動演出，這次能與朋友一起欣賞其他樂團的表演，覺得特別開心，也希望未來有更多音樂交流的機會。

    截至今年9月底，南市共有10萬1288名身心障礙朋友，不少人在音樂、藝術、運動等領域展現才華。市府持續提供無障礙展演空間，並於每年的國際身心障礙者日邀請不同障礙創作者登台，鼓勵他們展現自我、發光發熱。

    社會局長郭乃文表示，音樂不只是表演，更是一種溝通與療癒的語言。透過音樂、藝術、運動等多元活動，身障朋友不僅能展現自信，也成為社會中重要的正向力量。每一個人的存在都有價值，將會持續守護與發掘每一份獨特的光亮。

    音樂會邀請身心障朋友欣賞美好音符。（南市社會局提供）

