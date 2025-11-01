快樂放電!南市親子童樂會麻豆登場 4000親子嗨翻

親子童樂會吸引親子來看明星。（記者楊金城攝）

2025台南市親子童樂會首度移至麻豆曾文市政願景園區舉辦，市長黃偉哲今天（1日）到場開幕，除與大小朋友一起「快樂放電」，並由YOYO家族哥哥姐姐及多位超人氣卡通明星，帶來充滿活力的唱跳表演，逗得孩子們笑聲連連，吸引約4000名親子熱情參與。

黃偉哲表示，過去東森YOYO的表演曾在永華市政中心及民治市政中心舉辦，深受市民喜愛，台南市教育局今年首次將親子童樂會改至麻豆市政願景園區，希望能為親子打造最優質的活動體驗，讓更多家庭共享歡樂週末時光。

親子童樂會推出YOYO家族的「台南小學堂」互動問答、明星大放電及卡通人物見面會和表演節目。連台南市觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」吉祥物也摻一腳現身會場，與親子近距離互動，帶來歡樂，警察局另帶來小小警察騎乘小警用機車的體驗，宣傳交通安全。

台南市教育局指出，親子童樂會以「快樂放電日」為主題，安排舞台唱跳表演、親子互動遊戲及闖關活動，讓孩子在豐富多元的節目中盡情探索與放電。市府各局處同時設置11個宣導攤位，提供育兒資源、交通安全教育、租稅宣導、觀光旅遊資訊、消防知識及社福政策，兼具娛樂與學習功能，帶領親子認識曾文市政園區和台南市府各項政策。

小朋友騎乘警用機車。（記者楊金城攝）

東森YOYO家族哥哥姐姐來到親子童樂會，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

