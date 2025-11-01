為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    快樂放電!南市親子童樂會麻豆登場 4000親子嗨翻

    2025/11/01 22:09 記者楊金城／台南報導
    親子童樂會吸引親子來看明星。（記者楊金城攝）

    親子童樂會吸引親子來看明星。（記者楊金城攝）

    2025台南市親子童樂會首度移至麻豆曾文市政願景園區舉辦，市長黃偉哲今天（1日）到場開幕，除與大小朋友一起「快樂放電」，並由YOYO家族哥哥姐姐及多位超人氣卡通明星，帶來充滿活力的唱跳表演，逗得孩子們笑聲連連，吸引約4000名親子熱情參與。

    黃偉哲表示，過去東森YOYO的表演曾在永華市政中心及民治市政中心舉辦，深受市民喜愛，台南市教育局今年首次將親子童樂會改至麻豆市政願景園區，希望能為親子打造最優質的活動體驗，讓更多家庭共享歡樂週末時光。

    親子童樂會推出YOYO家族的「台南小學堂」互動問答、明星大放電及卡通人物見面會和表演節目。連台南市觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」吉祥物也摻一腳現身會場，與親子近距離互動，帶來歡樂，警察局另帶來小小警察騎乘小警用機車的體驗，宣傳交通安全。

    台南市教育局指出，親子童樂會以「快樂放電日」為主題，安排舞台唱跳表演、親子互動遊戲及闖關活動，讓孩子在豐富多元的節目中盡情探索與放電。市府各局處同時設置11個宣導攤位，提供育兒資源、交通安全教育、租稅宣導、觀光旅遊資訊、消防知識及社福政策，兼具娛樂與學習功能，帶領親子認識曾文市政園區和台南市府各項政策。

    小朋友騎乘警用機車。（記者楊金城攝）

    小朋友騎乘警用機車。（記者楊金城攝）

    東森YOYO家族哥哥姐姐來到親子童樂會，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

    東森YOYO家族哥哥姐姐來到親子童樂會，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

    東森YOYO家族哥哥姐姐來到親子童樂會，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

    東森YOYO家族哥哥姐姐來到親子童樂會，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播