非洲豬瘟》台南查核48養豬場無異常 麻豆1死豬路旁遭野狗啃食

10月26日，竟有民眾目擊下營區道南59線在麻豆排水黑橋附近竟有1頭死豬被棄置路旁。（民眾提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市農業局為防堵非洲豬瘟疫情，確保台南養豬產業安全，近期針對山區及平地20頭以下的48場小型養豬場，啟動強化現場查核與輔導工作，全面提升生物安全防護措施，稽查結果都無異常。

但在10月26日，竟有民眾目擊下營區道南59線在麻豆排水黑橋附近竟有1頭死豬被棄置路旁，還被野狗啃食，在疫情風聲鶴唳之際讓人驚愕，當時下營區公所接獲通報反應後處置。

48場飼養20頭以下的小型養豬場位在山區龍崎、左鎮、玉井、楠西；平地下營、六甲、佳里、麻豆，多為家庭式飼養，場區設施簡易及飼養環境相對開放，若防疫觀念不足，極易成為防疫漏洞。

台南市動保處處長方川和今天（1日）指出，動保處及區公所防疫人員，逐場查核小型養豬場是否落實禁止廚餘餵豬、設置場區出入口消毒設施及定期使用有效消毒藥劑、異常死亡豬隻即時通報紀錄、場內車輛與人員動線管理是否符合生物安全原則，同時加強防疫宣導，昨天完成48場查核都符合防疫規範。

台南市農業局局長李芳林表示，查核並非為懲罰，而是為協助養豬業者提升自我防疫能力，市府將持續與農業部合作，並整合市府各局處及公所全面提升防疫查核強度，也請養豬戶務必遵守各項防疫規定，死亡豬隻應立即通報，嚴禁場外棄置或自行掩埋，以防疫情擴散；如發現豬隻異常死亡，應立即通報台南市動保處。

南市動保處查核飼養20頭以下的小型養豬場。（動保處提供）

台南市動保處加強查核飼養20頭以下的小型養豬場。（動保處提供）

