女足抽血換學分惹議 台師大撤銷周台英博士學位

周台英（中）因強迫學生抽血換學分，遭台師大解聘，丟了教職；博士論文也被檢舉違反規定，台師大撤銷其博士學位。（資料照）

國立台灣師範大學女足抽血換學分案有最新發展，昔日有「木蘭女足一姐」之稱的周台英，在被解聘之後，也失去博士學位。

台師大今（1）日晚說明，周台英的博士學位論文「運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響」被檢舉涉有學術倫理疑義，學校在受理檢舉後，依規定啟動調查程序，經查因其未取得受試者及法定代理人同意書，違反「人體研究法」及學術倫理，情節重大，故撤銷周台英的博士學位。

台師大表示，校院級調查小組召開會議審議後認定，該論文雖未涉及抽血等人體侵入性研究，但研究對象中包含未成年者，當年研究對象涉及19餘歲之大一學生，當時未取得參與者及其法定代理人之知情同意書等事項，經學術倫理案件校級審定委員會審議，決議同意院級調查結果與處置建議，並依據學校「博士、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」第13條第1項規定，撤銷周台英的博士學位。

教育部則表示，依「學位授予法」第17條第4項規定，大學撤銷學位後，應通知其他專科學校、大學及相關機關（構），台師大已於今（2025）年10月7日，將撤銷周台英博士學位及註銷博士學位證書之事項函知教育部，依台師大函文說明，該案係依「國立台灣師範大學博、碩士學位論文違反學術倫理與誠信案件處理要點」辦理，由運動與休閒學院組成調查小組進行審查，並經校內研究生學術倫理案件校級審定委員會審定調查結果。

教育部說明，台師大調查結果確認，周台英博士學位論文之研究對象涉及未成年受試者，且屬人體研究未依法送審，亦未取得受試者知情同意書，違反「人體研究法」及學術倫理，情節重大，該校依要規定決議撤銷其博士學位。

台師大爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，經教育部召集跨部會專案小組調查，周台英被註銷教練資格，台師大已將她解聘，國科會也追繳其相關計畫補助款326 萬元，亦無法請領退休金： 由於遭到解聘處分，無法請領退休金，且因涉及詐欺、侵占等罪，遭司法調查中。

