    怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來

    2025/11/01 21:35 即時新聞／綜合報導
    南韓首爾著名購物聖地明洞。（歐新社）

    出國旅遊時，許多民眾最怕被誤認成中國人，尤其韓國近年反中情緒升溫之際，不少台灣遊客甚至會佩戴「台灣徽章」表明身分。不過，曾在首爾免稅店工作的韓國網紅「赫赫」近日拍片分享，列出他心中「台灣人4大特徵」，直呼「真的分辨得出來」，讓不少網友笑稱「太準了！」

    「赫赫」在IG分享影片指出，許多台灣人擔心韓國人分辨不出台灣人與中國人，但他笑說：「大家真的不用擔心，韓國人分辨得出來。」他回憶自己在免稅店服務時，遇到台灣客人多半帶著害羞的笑容走進店裡，會先禮貌地用韓文或英文打招呼，就算不太會講韓文，也會努力使用翻譯App或比手畫腳與店員溝通。若發現店員會說中文，台灣人往往驚喜又開心地說出「怎麼這麼好！」，那種真誠反應讓他印象深刻。

    相較之下，他指出，若遇到「不是台灣人」的顧客，往往一開口就會急著問「這有貨嗎？」、「這有打折嗎？」、「金卡幾折？」讓人根本來不及回話。

    影片曝光後，台灣網友紛紛留言笑回，「真的我也是先打好Papago詢問」、「好像，我也是聽到會中文整個超開心」、「演得跟我一模一樣」、「不是台灣人的部分真的太傳神」、「謝謝赫赫讓台灣人安心」。也有網友補充：「但也是有很沒有禮貌的台灣人，呼籲大家都要有禮貌」。

