    首頁 > 生活

    「高雄萬聖節」嗨翻 ! 創意裝扮遊行近7萬人同樂

    2025/11/01 21:07 記者黃良傑／高雄報導
    22公尺高的巨型「大南瓜」搭配360度光影秀閃耀夜空，成為全場最亮點。（記者黃良傑攝）

    「2025高雄萬聖節」活動進入最高潮，今（1日）晚在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引上萬名市民與親子同樂，市長陳其邁也驚喜現身，22公尺高的巨型「大南瓜」搭配360度光影秀閃耀夜空，成為全場最亮點。

    衛武營藝術文化充滿濃濃萬聖節味，遊行活動由六福村「墓碑鎮」團隊打頭陣，帶來精心設計的「搞怪行軍秀」，緊接著是來自各校與社區的創意裝扮隊伍，有小吸血鬼、小女巫、骷髏勇士與糖果精靈等角色輪番登場。

    陳其邁也以「地味萬聖節」為主題，別上耳麥、戴上黑帽子，化身為「演唱會工作人員」，除了向辛苦工作人員致敬，也不忘繼續推動高雄演唱會經濟

    現場民眾熱情參與萬聖節創意裝扮遊行，沿途布置萬聖節造景與燈光特效，南瓜燈、骷髏人、巫師帽閃耀街頭，親子裝扮更是成為全場焦點，許多家長帶著孩子化身小吸血鬼、小女巫參與遊行，氣氛溫馨又趣味。

    許多年輕人發揮創意融合流行元素，裝扮成獵魔女團、Saja Boys男團等，變裝搞怪遊行，將高雄萬聖節遊行營造成時尚嘉年華。

    市府表示，今天在衛武營的萬聖節活動，參與民眾相當熱絡，一整天達到30萬人，晚上創意裝扮遊行最高潮時全場近7萬人；現場在繽紛燈光與音樂節奏中，巨型22公尺「大南瓜」成為全場焦點，搭配360度光影秀閃耀夜空，營造濃厚的萬聖節氛圍。陳其邁市長除與孩子們擊掌、合影，還向觀眾撒糖果，現場掌聲與歡呼聲不斷。

    「2025高雄萬聖節」遊行嗨翻衛武營藝術中心。（記者黃良傑攝）

    「2025高雄萬聖節」遊行嗨翻衛武營藝術中心，許多家庭全家一起化妝遊行。（記者黃良傑攝）

