高雄Wild Wild+萬聖節搞怪 30萬遊客擠爆衛武營

全台最大戶外野營體驗活動「2025高雄Wild Wild野生活」今在衛武營戶外草地登場，搭配「高雄萬聖節 喂！武營來搞怪」，吸引近30萬遊客湧入，場面超嗨。

高雄市長陳其邁特別以帥氣Outdoor裝扮現身，展現高雄獨有戶外生活魅力，並親自嘗試竹炊野食直火炭烤及手作木工彩繪，與現場遊客熱情互動；他表示高雄Wild Wild野生活主打「不必上山下海，在市區搭捷運也能輕鬆抵達、體驗露營樂趣」，歡迎全台民眾來體驗。

高市觀光局長高閔琳說明，Wild Wild為全台規模最大、最Chill的戶外生活體驗活動，以野營（Camping）、生活（Lifestyle）、音樂（Music）及永續（Sustainability）四大主題，實踐對美好生活的想像。

今年活動規模更勝以往，草地上20頂風格帳篷、30個露營裝備品牌與15台露營車同步亮相，更集結北中南超人氣美食市集，從輕食小點到異國料理，超過60家美食品牌及風格餐車進駐。

11/2為活動最後一天，將由創作才女白安壓軸開唱，邀請民眾把握機會，一起在城市中「放肆玩野」！

觀光局提醒，衛武營周邊停車位有限，千萬別開車來，搭乘捷運最輕鬆快速，在橘線衛武營66號出口，即可抵達會場；活動資訊可上「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）及「高雄Wild Wild野生活」。

