空大澎湖中心校友會攜手志工淨灘 守護山水海岸

空大澎湖中心校友會，在山水沙灘舉行淨灘活動。（空大澎湖中心校友會提供）

菊島跨海馬拉松舉行在即，中華電信澎湖營業處媽祖文化園區發起淨灘，國立空中大學澎湖中心校友會今天（1日）也到山水沙灘淨灘，號召全台空大校友與在地社區志工，以實際行動守護家鄉澎湖海岸線。

活動由國立空中大學澎湖中心校友會主辦，台北校友總會與高雄、台南、嘉義、花蓮等各地校友會共同響應，並結合山水社區發展協會及在地志工團體參與支援。活動吸引近80位校友與社區居民熱情投入，大家頂著海風、拿起手套與夾子，一一撿拾沙灘上的廢棄物與漂流垃圾，展現對地球環境的守護決心與行動力。現場更有親子家庭、退休學長姐及新加入的年輕校友攜手共行，形成一幅跨世代共學與共善的溫馨畫面。

馬公市長黃健忠特別到場致意，肯定空大校友與志工的努力。他說，淨灘不只是清理垃圾，更是一種環境教育的實踐，透過行動喚醒民眾對永續議題的重視。他也呼籲更多民眾加入環保行列，從日常生活做起，讓「愛海、護海」成為全民共識。

國立空中大學澎湖中心校友會長許國英說，澎湖中心校友會長期致力於多元公益行動，從藝文推廣、社區關懷到環境永續，皆秉持「學以致用、知行合一」的精神。淨灘不僅實踐了環保教育的精神，也展現空大人對社會責任的承擔。今年活動主題「山水淨灘行；環保永續一起做！」象徵著空大人跨地域的凝聚力與實踐力，希望藉由行動激發更多人關心環境、珍愛土地。

空大澎湖中心校友會，山水沙灘淨灘維護海岸線潔淨。（空大澎湖中心校友會提供）

