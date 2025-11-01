拍張照也能抽限量好禮 快來打卡分享海安街道藝術記憶

海安街道美術館藝術作品融入生活中。（記者洪瑞琴攝）

拍張照也能抽限量好禮！為慶祝「街道美術館」以「海安路藝術造街20年」榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025優良設計獎與經濟部「2025金點設計獎標章」雙項殊榮，南市特別推出線上互動活動，即日起在「街道美術館」臉書粉絲專頁舉辦「專屬街道美術館的美好記憶」打卡活動，邀請民眾一起分享與藝術共度的城市時光。

南市都發局長林榮川表示，「街道美術館」自創立以來，以「讓藝術走進生活」為理念，將街道化身為開放式展覽空間，20年間累積無數具代表性的公共藝術作品，也見證城市美學與文化記憶的演進。這次活動不僅是慶祝成果，更希望傳遞「街道生活藝術日常」的都市發展理念，讓藝術成為人人可親近的生活風景。

參加方式簡單，只要完成指定步驟合照與打卡，找找看自己與街道美術館20餘年來的作品（任一件）合照，即可參加抽獎，有機會獲得「街道美術館主題帆布袋＋環保水壺」限量套組，將抽出200名幸運得主。活動即日起至11月30日截止，得獎名單將於12月2日公布於粉絲專頁。

「街道美術館」臉書粉絲專頁舉辦「專屬街道美術館的美好記憶」打卡活動，圖為活動留言範例。（擷取自「街道美術館」粉專）

民眾到海安街道美術館拍照打卡，就有機會抽到主題帆布袋＋環保水壺獎品。（南市都發局提供）

海安街道美術館以「海安路藝術造街20年」榮獲2025日本優良設計獎。2024年作品時空-瀑布，藝術創作團隊「有用主張」。（南市都發局提供）

