台中豬肉攤休市 名店李海魯肉飯、茂川肉丸、承記米粉也暫時停業

全國活豬禁宰、禁運，台中市知名小吃包括茂川肉丸等陸續停業。（翻攝自googlemap）

台中市知名小吃包括李海魯肉飯等陸續停業。（翻攝自googlemap）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，10月22日起15天全國活豬禁宰、禁運，台中市知名小吃包括李海魯肉飯、茂川肉丸、承記米粉也陸續停業，台中市公民有及黃昏市場等市府列管市場400多家豬肉攤也全休市，僅海線一家豬肉攤改賣冷凍豬肉或其他進口豬肉。

台中最大批發市場建國市場，販賣溫體豬肉攤近50攤幾乎全停業，之前僅有零星肉攤還有庫存豬肉，提供長期合作的餐廳、小吃攤豬肉，今天進入禁宰運第11天，也無肉可賣，只能休市，市場80攤豬肉攤，其中近50家溫體豬肉攤全都暫停營業，該區域空蕩蕩。

台中市知名李海魯肉飯、茂川肉丸、承記米粉也沒溫體豬肉可煮，也只能暫停營業，也有路邊的香菇肉羮小吃攤，也賣大腸豬血、隔間湯、粉腸湯等，也掛上告示牌「無豬肉供應」，今天起暫停營業。

台中市經發局稽查公民有市場，豬肉攤幾乎全休市，僅1家改賣冷凍豬肉，這些肉攤有些有賣冷凍豬肉，生意也受影響，乾脆休市，民眾改賣牛、雞、魚，經發局長張峯源則說，目前供貨穩定、價格平穩。

賣場的冷藏豬肉也早已售罄，改以庫存冷凍豬肉供應，業者增加溫體豬肉替代肉，包括牛、雞、魚、蛋的數量，貨源穩定，價格沒有調整。

針對對各地方政府列管有案的公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉攤商，於禁宰期間無法營運，每攤補助3萬。台中市議員提出對小吃攤或餐廳因無溫體豬肉停業，進行補助，對此經發局長張峯源表示，經濟部也在蒐集意見，會配合中央政策評估。

台中市公民有及黃昏市場等市府列管市場400多家豬肉攤也全休市，僅海線一攤改賣冷凍豬肉。（記者蔡淑媛攝）

