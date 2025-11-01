為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    串聯特色農產品 下營農會農創小市集民眾驚豔

    2025/11/01 20:11 記者楊金城／台南報導
    下營田園時光農創小市集吸引人潮。（記者楊金城攝）

    下營田園時光農創小市集吸引人潮。（記者楊金城攝）

    台南下營區農會今天（1日）舉辦下營田園時光農創小市集，推廣在地優質農產，展現農業創新成果，農會首度跨區，將特色農產品串聯，變成美味的創意，讓民眾驚豔。

    下營農會以下營著名的鵝肉鬆、黑豆蔭油結合柳營農會明星產品牛奶饅頭、關廟農會名產關廟麵變成鵝香乳香雙饗饅頭、醬香關廟麵的美食，農會首度跨區串聯特色農產品變成美味的創意，讓民眾驚豔，有助行銷3農會商品，開拓3區特色農產銷路新模式。

    農創小市集以「優鮮推薦・農創樂活」為主題，集結在地青農、家政班及各地農會農產品展售，呈現豐富多元的農創風貌，還有精彩表演節目、農產品8折優惠、農產拍賣秀、食農教育推廣，吸引滿滿人潮，共度充滿田園氣息的假日時光。

    下營農會總幹事陳乃源說，下營特色農產五寶有白鵝、文旦、蠶桑、黑豆及台南16號越光米，在市場受歡迎，農會首次跨域結合各農會知名的特色農產商品變成行銷創意和亮點，合作行銷打開更多市場。

    現場推出下營鵝肉鬆、桑椹汁、黑豆漿、黑豆茶、鵝肉貢丸免費品嘗，洪姓民眾稱讚「食在地最好吃」，農會說，試吃體驗讓民眾進一步認識食材來源，體驗產地直送的健康與新鮮。

    農會家政班並以下營農會鵝肉鬆、黑豆蔭油和柳營農會牛奶饅頭、關廟農會關廟麵，現場創意製作鵝香乳香雙饗饅頭、醬香關廟麵炒麵，開放兩場試吃，巧妙的產品組合大受歡迎。

    下營農會理事長曾丁祥表示，農創小市集提供青農與家政班展示成果的舞台，同時推廣食農教育，拉近民眾與在地農業的距離，讓更多人認識並支持台灣農業的創新與價值。

    下營農會的鵝香乳香雙饗饅頭。（記者楊金城攝）

    下營農會的鵝香乳香雙饗饅頭。（記者楊金城攝）

    關廟麵加上下營黑豆蔭油，變成醬香關廟麵美味。（記者楊金城攝）

    關廟麵加上下營黑豆蔭油，變成醬香關廟麵美味。（記者楊金城攝）

    下營農會黑豆漿免費喝。（記者楊金城攝）

    下營農會黑豆漿免費喝。（記者楊金城攝）

    小農產地直送農產品。（記者楊金城攝）

    小農產地直送農產品。（記者楊金城攝）

    鵝香乳香雙饗饅頭美味好吃。（記者楊金城攝）

    鵝香乳香雙饗饅頭美味好吃。（記者楊金城攝）

    下營農會明星商品蠶絲被用手工製作，民眾體驗拉絲。（記者楊金城攝）

    下營農會明星商品蠶絲被用手工製作，民眾體驗拉絲。（記者楊金城攝）

