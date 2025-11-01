逾1500原住民專業人才獲表揚 獎勵金達3200萬

原民會今頒發獎勵金逾3200萬元給1563位得獎者。（圖由原民會提供）

為鼓勵原住民族人在各專業領域中追求卓越，原民會辦理「專門人才獎勵計畫」，今（1）日舉辦盛大頒獎典禮，頒發獎勵金總額逾3200萬元給1563位得獎者，其中，「深造教育類」獎勵人數占比高達60％，顯示原住民族在學術研究與高等教育領域耕耘日益深厚。

深造教育類占比達60％

在深造教育（學海無涯的求知典範）共有924人（碩士考取484人、碩士畢業385人、博士考取36人、博士畢業19人）獲獎，學科領域橫跨人文、社會、科學、工程、醫療、藝術及運動科學等多元範疇，許多學位研究聚焦於原住民族議題，例如「全球化下部落文化產業的發展與限制」，原民會肯定其為族群發展提供寶貴知識資產，也擴展原住民族在各學術領域的影響力，並發展積累豐富的智識。

原民會主秘王美蘋Akiku·Haisum主持今日頒獎，公開表揚在專利、專業考試、學術專門著作、體育傑出人才及深造教育等5大領域取得卓越成就的優秀原住民族人才，展現原住民族群在現代社會中豐沛的生命力與智慧；原住民族在國際體壇也表現亮眼，無論是在龍舟、棒球、壘球、拔河、拳擊、柔道等多項運動賽事中皆有傑出表現，不僅為國爭光，也為原住民族群贏得無數榮耀。

王美蘋Akiku·Haisum強調，人才是部落永續發展的基石，每位獲獎者不僅是族人的驕傲，更是我國的重要資產，這些成就不僅具代表性與啟發性，也將引領更多優秀族人追隨前行，持續於各專業領域發光發熱。

今年體育傑出人才、超越極限的運動健將共有383人（個人254人、團體129人）獲獎，在全國及國際賽事中屢獲佳績，包括田徑、舉重、跆拳道、柔道、拳擊、龍舟、棒球、壘球等數十種運動。此外，身心障礙運動員在全國身心障礙國民運動會上的卓越表現，在國內外賽場上展現運動員堅持與奮鬥的精神。

