週日北台灣溼涼！低溫下探19度 中南部日夜溫差大

週日（2日）北部及東北部天氣溼涼，低溫下探19度、高溫僅25度，其他地區高溫可達31度，尤其中南部日夜溫差明顯。

中央氣象署預報，週日因東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區，將有局部短暫雨；中部以北山區、大台北、東南部與恆春半島，亦有零星短暫雨；其他地區則為多雲到晴。午後，南部山區恐有零星短暫陣雨，台南至桃園、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請注意安全。

溫度方面，週日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。北部及東北部整天氣溫約19至25度；其他地區低溫為21至23度，高溫約24至31度，中南部日夜溫差較明顯。離島的澎湖為陰時多雲，約23至24度；金門為晴時多雲，約21至25度；馬祖為陰時多雲，約20至21度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末到下週一都持續受到東北季風影響，降雨的部分仍是集中在迎風面上，包括基隆北海岸、大台北東側及宜蘭到花蓮，但都是局部短暫陣雨，雨量都不大，而南投以南到高屏一帶，仍然會看到局部午後降雨的訊號，不過實際發生的降雨應該有限。

紫外線指數方面，週日基隆市、台北市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風，中南部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

