為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北林口萬聖節派對 3300親子遊行搗蛋玩闖關

    2025/11/01 19:51 記者羅國嘉／新北報導
    小朋友體驗射箭遊戲。（議員蔡淑君提供）

    小朋友體驗射箭遊戲。（議員蔡淑君提供）

    大小朋友變裝遊行向店家討糖。（議員蔡淑君提供）

    大小朋友變裝遊行向店家討糖。（議員蔡淑君提供）

    小朋友玩跳格子遊戲。（議員蔡淑君提供）

    小朋友玩跳格子遊戲。（議員蔡淑君提供）

    小朋友玩跳格子遊戲。（議員蔡淑君提供）

    小朋友玩跳格子遊戲。（議員蔡淑君提供）

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市市議員蔡淑君今（1日）舉辦「跟淑君阿姨搗蛋一整天」親子萬聖節遊行派對，吸引超過3300名小朋友參加，遊行隊伍綿延1.7公里，沿途向商家討糖闖關，場面熱鬧非凡。蔡淑君變裝成《獵魔女團》女主角與大小朋友同樂，現場還規劃闖關、集點抽扭蛋，逛胖卡市集、舞台表演，讓民眾度過歡樂週末。

    蔡淑君指出，活動於林口運動公園溜冰場展開，孩子們化身動漫、電影角色及女巫、吸血鬼等創意造型，現場規劃臉部彩繪、暖場動唱及開場歌舞表演。今年活動已邁入第4年，報名瞬間額滿，設計以親子互動為核心，規劃32個合作點，包括百貨、餐飲、國中小家長會及警分局等攤位，供小朋友沿路收集糖果與闖關蓋章，完成任務還能兌換驚喜小禮物。各店家共準備超過3000份糖果，讓孩子們滿載而歸。

    遊行結束後，主舞台安排大合照、闖關活動及壓軸表演，包括「左右舞蹈表演坊」與「小芙尼家族唱跳秀」，現場成為孩子們的快樂樂園。

    蔡淑君表示，感謝林口區公所、林口球場、警分局及多家公益團體協助，並獲多間國中小家長會及商圈支持。希望每個孩子在安全又充滿歡樂的環境中，留下美好的萬聖節回憶。值得一提的是，參與民眾自備「魔法袋」或環保袋收集糖果，維持活動場地整潔，展現「垃圾不落地」精神。

    新北市議員蔡淑君表示，希望每個孩子在安全又充滿歡樂的環境中，留下美好的萬聖節回憶。（議員蔡淑君提供）

    新北市議員蔡淑君表示，希望每個孩子在安全又充滿歡樂的環境中，留下美好的萬聖節回憶。（議員蔡淑君提供）

    新北市議員蔡淑君（左舉牌）變裝成《獵魔女團》女主角與大小朋友同樂遊行。（議員蔡淑君提供）

    新北市議員蔡淑君（左舉牌）變裝成《獵魔女團》女主角與大小朋友同樂遊行。（議員蔡淑君提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播