新北林口萬聖節派對 3300親子遊行搗蛋玩闖關

小朋友體驗射箭遊戲。（議員蔡淑君提供）

大小朋友變裝遊行向店家討糖。（議員蔡淑君提供）

小朋友玩跳格子遊戲。（議員蔡淑君提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市市議員蔡淑君今（1日）舉辦「跟淑君阿姨搗蛋一整天」親子萬聖節遊行派對，吸引超過3300名小朋友參加，遊行隊伍綿延1.7公里，沿途向商家討糖闖關，場面熱鬧非凡。蔡淑君變裝成《獵魔女團》女主角與大小朋友同樂，現場還規劃闖關、集點抽扭蛋，逛胖卡市集、舞台表演，讓民眾度過歡樂週末。

蔡淑君指出，活動於林口運動公園溜冰場展開，孩子們化身動漫、電影角色及女巫、吸血鬼等創意造型，現場規劃臉部彩繪、暖場動唱及開場歌舞表演。今年活動已邁入第4年，報名瞬間額滿，設計以親子互動為核心，規劃32個合作點，包括百貨、餐飲、國中小家長會及警分局等攤位，供小朋友沿路收集糖果與闖關蓋章，完成任務還能兌換驚喜小禮物。各店家共準備超過3000份糖果，讓孩子們滿載而歸。

遊行結束後，主舞台安排大合照、闖關活動及壓軸表演，包括「左右舞蹈表演坊」與「小芙尼家族唱跳秀」，現場成為孩子們的快樂樂園。

蔡淑君表示，感謝林口區公所、林口球場、警分局及多家公益團體協助，並獲多間國中小家長會及商圈支持。希望每個孩子在安全又充滿歡樂的環境中，留下美好的萬聖節回憶。值得一提的是，參與民眾自備「魔法袋」或環保袋收集糖果，維持活動場地整潔，展現「垃圾不落地」精神。

新北市議員蔡淑君表示，希望每個孩子在安全又充滿歡樂的環境中，留下美好的萬聖節回憶。（議員蔡淑君提供）

新北市議員蔡淑君（左舉牌）變裝成《獵魔女團》女主角與大小朋友同樂遊行。（議員蔡淑君提供）

