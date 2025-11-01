為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    季節限定！彰化市「秘境」布袋蓮紫色花海 這時間拍最美

    2025/11/01 19:37 記者湯世名／彰化報導
    彰化市這處秘境布袋蓮「紫爆」。（圖由米諾斯提供）

    彰化市這處秘境布袋蓮「紫爆」。（圖由米諾斯提供）

    布袋蓮被封為「生態殺手」，不過花季期間仍有另一番風貌，彰化市一處池塘最近布袋蓮「紫爆」，絕美祕境路線曝光。

    生態攝影師米諾斯說，民眾可從羊舍鮮羊奶附近稻田田埂走去，也能從大肚溪棒壘球場附近的河濱路469號過去；布袋蓮1年開2次花，在5月與10下旬。建議早上10點前去拍粉紫色的布袋蓮花，太陽出來光線強，布袋蓮花會變成紫白色就不美了。目前花開逾8成，花期可到10日，想要拍出絕美紫色花海可得把握機會，錯過就要等明年了。

    米諾斯說，這處「祕境」位於彰化市省道台74號中彰快速公路與河濱路附近；布袋蓮由於繁殖力驚人，常阻塞水道，還會影響水質，有「生態殺手」封號，公家單位欲除之而後快，不過布袋蓮開花一整片紫色花海，又呈現出另一番風味，朵朵綻放奪目，彷彿鋪上大片紫色花毯，相當壯觀，紫色花海鋪滿水面，宛如「河上薰衣草」。

    彰化市這處秘境布袋蓮大爆發，花期約到10日左右。（米諾斯提供）

    彰化市這處秘境布袋蓮大爆發，花期約到10日左右。（米諾斯提供）

    布袋蓮開花時呈現紫色。（米諾斯提供）

    布袋蓮開花時呈現紫色。（米諾斯提供）

