白晝之夜10週年！蔣萬安體驗大型聲光裝置 民眾讚觀展體驗優於前兩年

白晝之夜「Hi Story」今（1）日正式登場，蔣萬安市長（中）、法國在台協會主任Franck Paris、文化局局長蔡詩萍、白晝之夜藝術總監黃彥穎與法國客座策展人Kitty Hartl等貴賓共同出席開幕儀式。（記者林正堃攝）

白晝之夜「Hi Story」今（1）日正式展開，蔣萬安市長、法國在台協會主任Franck Paris、文化局局長蔡詩萍、白晝之夜藝術總監黃彥穎與法國客座策展人Kitty Hartl等貴賓共同出席開幕儀式，為白晝之夜10週年揭開序幕。台北歷經連綿細雨，今天天氣微涼，偶有飄雨，現場人潮眾多但是整體秩序順暢，現場民眾表示，觀展體驗優於前兩年，雖然有下雨但不影響看展心情。

本屆白晝之夜活動匯聚超過60組藝術家與百場演出，匯聚大型聲光裝置、環境劇場到馬戲舞蹈、聲音實驗。蔣萬安致詞時表示，白晝之夜邁入十週年，活動地點選擇在具文化意義的圓山場域，並首度開放圓山坑道，更結合臺北數位藝術節，以及臺北地景公共藝術計畫等活動，加上周邊的臺北市立美術館台北雙年展也在今日開幕，讓今年的白晝之夜激盪出更巨大的藝術能量。

儀式結束後，蔣萬安在本屆藝術總監黃彥穎導覽下參訪晝之夜作品。其中走到藝術家姚仲涵創作的大型聲光裝置《光電獸#45－請支援收音》，蔣萬安與局長蔡詩萍等人對著麥克風大喊「台北白晝之夜 圓山亮起來」，蔣萬安中氣十足拉長尾音，隨後眾人之聲點亮摩天輪，被轉化為流動的光與節奏，為城市的夜揭開閃耀的序幕，現場氣氛熱烈。

文化局介紹，本屆白晝之夜規劃5大主題區塊：「時間切片」、「歷史迴聲」、「夢的蟲洞」、「觀看變奏」及「綻放場域」，從圓山自然景觀公園、臺北廣播電台、圓山坑道、花博公園圓山園區延伸至市立美術館、金車文藝中心等文化據點。其中值得一提的是，今年特別打開舊兒童育樂中心及難得一見的戰備管制空間「圓山坑道」，打造沉浸式環境劇場「夢的蟲洞」，以夢境、聲音與歷史共構的形式展開12小時不間斷的演出。邀請觀眾穿越歷史場域、體驗夢境與現實交錯的時空。

藝術家姚仲涵創作的大型聲光裝置《光電獸#45－請支援收音》。（記者林正堃攝）

台北市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍等人對著麥克風大喊「台北白晝之夜 圓山亮起來」，蔣萬安中氣十足拉長尾音，隨後眾人之聲點亮摩天輪，被轉化為流動的光與節奏。（記者孫唯容攝）

台北市長蔣萬安體驗蔡文章、賴彥均的作品「一首歌掉在了地上」。（記者孫唯容攝）

藝術家尹子潔作品的仙女圈。（記者林正堃攝）

