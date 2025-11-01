為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄眷村嘉年華重溫純真年代 千人黃埔新村共賞露天電影

    2025/11/01 19:38 記者陳文嬋／高雄報導
    民眾展現手作成果。（高雄市政府提供）

    2025高雄眷村嘉年華今天在黃埔新村盛大登場，千人齊聚大草原欣賞電影《捍衛戰士》，重溫純真年代厝邊相揪、闔家共賞露天電影的樂趣。

    黃埔新村透過以住代護政策，逐步成為高雄文創聚落，近70戶商家進駐創造文創經濟，持續品牌進駐、新店開張，展現百變樣貌，民眾每次駐足，都能老街巷弄中，發現不同的創生巧思。

    眷村嘉年華已成為高雄年度盛事，文化局今年於西側草坪露天播映《捍衛戰士：獨行俠》及《荒野機器人》兩部經典電影，吸引千人觀影再現眷村純真舊時光。

    文化局並與禪那空間馮建州打造「秋芒茶室」露天茶席，體驗眷村空間與茶道藝術的極致享受；「驢子庭院遊樂園」結合角色扮演與生活美感，以及偵探解謎大地遊戲，眷村知識展結合扭蛋抽獎等，邀請民眾走訪黃埔新村品茶、遊園、逛市集，重溫眷村美好與人情風景。

    副局長簡美玲說，眷村活化一大目標在於找回人群，重新串接起與周邊社區互動連結，鳳山黃埔新村經歷10餘年修繕、來自四面八方夥伴進駐耕耘，逐漸成為高雄新興青創文化聚落，今年又有更多新夥伴在眷村以各自不同專長賦予老屋新生，為年輕的眷村園區開啟多元可能性，村裡每一間新店開幕都讓人驚喜連連。新的眷村進行式正在展開，眷村不再只是歷史名詞，更是承載高雄城市新的生活空間聚落，舊眷舍全新的故事正在書寫中。

    千人黃埔新村共賞露天電影。（高雄市政府提供）

    眷村嘉年華人潮多。（高雄市政府提供）

    民眾觀賞街頭藝人表演。（高雄市政府提供）

    眷戶帶領親子完成壽桃塔。（高雄市政府提供）

    民眾齊聚黃埔新村，歡慶眷村嘉年華開幕。（高雄市政府提供）

