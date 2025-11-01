守護特教生 台南20特教志工獲表揚

績優特教志工吳菁菁（右）獲獎表揚。（南市教育局提供）

台南市教育局今天（1日）在白河國小表揚台南市20位績優特殊教育志工，感謝志工們付出的辛勞和無私奉獻，為特殊教育學生的學習生涯提供明亮的指引與溫暖的陪伴，期望激勵帶動更多人投入特殊教育志工的行列。

台南市教育局局長鄭新輝表示，感謝每一位特教志工成為特教生生命中的天使，提供專屬的陪伴、照顧與課業輔導等服務。

請繼續往下閱讀...

獲獎的績優特教志工有曾怡雯、劉真如、姚碧玉、鄧素娥、林惠蘭、吳菁菁、蘇錦有、黃美蘭、陳杏莉、許茗硯、劉淑娟、鄭美仁、何金貴、許雅婷、杜淑惠、趙彩雲、李陳錦婉、周妙仙、施菁萍、杜佩芳等20名，來自志工團成員、特教助理人員，甚或是特生的親人。

在進學國小服務的趙彩雲擔任志工11年，樂此不疲。趙彩雲表示，在陪伴的特生身上，學到放慢腳步，只要不放棄持續前進，一定會到達自己的目的地。看到孩子有進步，也讓自己獲得滿滿的正能量。

在白河國小服務8年的吳菁菁，剛開始面對特生時有些手足無措，後來慢慢磨合加耐心、愛心，透過陪伴讓這些孩子感受到人世間的一份善意和溫柔。

白河國小學生表演獨輪車為頒獎活動增色，包括推薦特教志工的學校、獲獎志工家屬及全體志工均出席觀禮，共享榮耀。

台南市教育局今天（1日）在白河國小表揚台南市20位績優特殊教育志工。（教育局提供）

白河國小學生表演獨輪車。（教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法