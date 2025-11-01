為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    秒殺！彰化業者推出雞肉肉圓 500顆賣光光

    2025/11/01 19:18 記者湯世名／彰化報導
    正彰化肉圓店消費者大排長龍，500顆雞肉肉圓賣光光。（圖由民眾提供）

    正彰化肉圓店消費者大排長龍，500顆雞肉肉圓賣光光。（圖由民眾提供）

    秒殺！因應非洲豬瘟，政府宣布禁宰禁運時間延長，不少店家豬肉貨源不足，紛紛暫停營業，不過彰化市正彰化肉圓店出奇招，改製作雞肉肉圓，並在今天（1日）開賣，結果人潮大排長龍，500顆肉圓秒殺售罄，向隅者只能明天再來。

    彰化市陳稜路有正彰化肉圓、阿璋肉圓、阿章肉圓等店家，號稱「肉圓一條街」，但是因為非洲豬瘟疫情來襲，政府宣布禁運禁宰時間延長，業者都已經沒有豬肉可以供應，原本人聲鼎沸的街道變得冷清，不過也有店家想出以雞肉、牛排來替代。

    有80多歷史的正彰化肉圓店家研發雞肉肉圓，用去骨的雞腿肉來取代豬肉，昨天推出50顆肉圓邀請民眾試吃，結果大獲好評，今天趁勢推出雞肉肉圓。

    有老饕今天在正彰化肉圓還沒開店前就來排隊，人潮愈排愈多，店家推出500顆雞肉肉圓，結果下午2點就完售，不少人向隅；有顧客說第一次吃到雞肉入餡的肉圓超新奇，口味也很獨特，值得再來吃，希望以後也可以成為固定商品；店家說今天推出雞肉肉圓顧客反應還不錯，全數賣光光，希望明天繼續推出也能獲得大家捧場。

    遊客大排長龍，大家搶吃雞肉肉圓。（圖由民眾提供）

    遊客大排長龍，大家搶吃雞肉肉圓。（圖由民眾提供）

