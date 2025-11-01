為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》台北白晝之夜入坑「圓山坑道」看表演 呼喚點亮摩天輪光電獸

    2025/11/01 23:29 記者林正堃／台北報導
    「2025臺北白晝之夜」今年打開「圓山坑道」，打造沉浸式環境劇場。（記者林正堃攝）

    「2025臺北白晝之夜」今晚在圓山景觀公園登場，今年特別打開舊兒童育樂中心及難得一見的戰備管制中心「圓山坑道」，打造沉浸式環境劇場，以夢境、聲音與歷史共構形式12小時不間斷演出。舊兒童育樂中心的摩天輪變身「電光獸」，由現場民眾一起「請支援收音」，發聲呼喚點亮，隨著聲音的大小變化還會產生不同的聲光效果，成了一大亮點。

    民眾用聲音點亮摩天輪的大型聲光裝置，是「2025臺北白晝之夜」一大亮點。（記者林正堃攝）

    「2025臺北白晝之夜」將戰備管制中心「圓山坑道」化身沉浸式環境劇場。（記者林正堃攝）

    圓山坑道化身沉浸式環境劇場。（記者林正堃攝）

    化身沉浸式環境劇場。（記者林正堃攝）

    白晝之夜入坑「圓山坑道」看劇場演出。（記者林正堃攝）

    「圓山坑道」化身沉浸式環境劇場。（記者林正堃攝）

    「2025臺北白晝之夜」在圓山景觀公園登場，藝術展演、互動裝置、音樂舞台等展出，吸引民眾熱情參與。（記者林正堃攝）

    「2025臺北白晝之夜」在圓山景觀公園登場，藝術展演、互動裝置、音樂舞台等展出，吸引民眾熱情參與。（記者林正堃攝）

    「2025臺北白晝之夜」在圓山景觀公園登場，藝術展演、互動裝置、音樂舞台等展出，吸引民眾熱情參與。（記者林正堃攝）

    「2025臺北白晝之夜」在圓山景觀公園登場，藝術展演、互動裝置、音樂舞台等展出，吸引民眾熱情參與。（記者林正堃攝）

    台北市長蔣萬安出席「2025臺北白晝之夜」開幕典禮。（記者林正堃攝）

