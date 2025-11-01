環台造勢》臺南大學127周年校慶聖火 今抵達新竹縣

國立臺南大學127周年校慶聖火今天抵達新竹縣。（柯幸宜提供）

國立臺南大學127週年校慶聖火環台造勢活動，今天下午抵達新竹縣，在新竹縣體育場，由新竹縣市校友會理事長、新竹縣新湖國小校長柯幸宜會同多名校友一起舉行燃點儀式，隨著由柯幸宜領跑，把這個聖火繼續傳送出去、擴散、幫高調，替南大校慶暖壽宣傳。

柯幸宜說，今天下午的聖火燃點儀式，有國立臺南大學副校長侯志正、學務長白富升、校友總會理事長吳東林、校友服務中心主任劉哲宏、專門委員賴炯明以及校安人員陳雅玫等到場觀禮。南大的新竹縣市校友會成員多數服務在教育的第一線，從小學到高中都有他們校友默默耕耘的身影。南大聖火環台讓全台校友情感熱了起來。

吳東林說，這個南大校慶聖火環台活動起自10月30日，已陸續完成高雄、屏東、臺東、新北、臺北、桃園以及新竹等地的燃點儀式，接下來會繼續傳遞到臺中、彰化、南投、雲林、嘉義以及澎湖等地的校友會，最後會於下週一（3日）回到臺南大學，由校長陳惠萍接回，象徵南大精神薪火相傳、永續綻放。

