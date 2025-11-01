為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    環台造勢》臺南大學127周年校慶聖火 今抵達新竹縣

    2025/11/01 18:39 記者黃美珠／新竹報導
    國立臺南大學127周年校慶聖火今天抵達新竹縣。（柯幸宜提供）

    國立臺南大學127周年校慶聖火今天抵達新竹縣。（柯幸宜提供）

    國立臺南大學127週年校慶聖火環台造勢活動，今天下午抵達新竹縣，在新竹縣體育場，由新竹縣市校友會理事長、新竹縣新湖國小校長柯幸宜會同多名校友一起舉行燃點儀式，隨著由柯幸宜領跑，把這個聖火繼續傳送出去、擴散、幫高調，替南大校慶暖壽宣傳。

    柯幸宜說，今天下午的聖火燃點儀式，有國立臺南大學副校長侯志正、學務長白富升、校友總會理事長吳東林、校友服務中心主任劉哲宏、專門委員賴炯明以及校安人員陳雅玫等到場觀禮。南大的新竹縣市校友會成員多數服務在教育的第一線，從小學到高中都有他們校友默默耕耘的身影。南大聖火環台讓全台校友情感熱了起來。

    吳東林說，這個南大校慶聖火環台活動起自10月30日，已陸續完成高雄、屏東、臺東、新北、臺北、桃園以及新竹等地的燃點儀式，接下來會繼續傳遞到臺中、彰化、南投、雲林、嘉義以及澎湖等地的校友會，最後會於下週一（3日）回到臺南大學，由校長陳惠萍接回，象徵南大精神薪火相傳、永續綻放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播