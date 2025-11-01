香港快運「 香港－花蓮」直飛航線明年1/4停航

香港快運明年1月4日起停飛花蓮直飛航線。（縣府提供）

香港快運公司去年12月12日重啟香港－花蓮直飛航線，營運不到1年今年上半年營運出現虧損，花蓮縣觀光處今天證實，因評估天災影響搭乘意願，香港快運集團昨決定明年1月4日停航。

香港快運集團HK Express原有台北、台中、花蓮、高雄4條直飛航線，本週調整航班，預計明年1月4日飛最後一班，縣府今天傍晚證實此消息。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣府觀光處表示，香港快運集團上半年虧損5億港元，有10條航線被列優先檢視與改善對象，其中花蓮航班在本月24日停航。縣府第一時間獲悉後，前往香港進行溝通協商，討論包括航班補貼機制、加強行銷推廣方案，之後香港快運高層討論後接受縣府提案，原本每週4天改成3天，降低航班，官網原本關閉11月24日後的網路訂票也重新開啟。

不過縣府表示，香港快運集團昨天與母公司國泰集團開會，對於東部地震及天災多，影響搭乘意願，難以期待後續營運績效，因此集團總部決定明年1月4日起停航。

觀光處長余明勳指出，接獲快運總經理訊息後，雖繼續溝通挽回，惟國泰集團仍以營運收入為主要考量，決議先暫時停止該航線，未來看後續市場發展情形再行評估復航可能，對此結果相當遺憾；而本月13日韓國仁川－花蓮將開闢定期航線，未來縣府也會持續努力爭取更多國際航班飛花蓮。

香港快運明年1月4日停飛花蓮直飛航線。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法