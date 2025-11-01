為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    香港快運「 香港－花蓮」直飛航線明年1/4停航

    2025/11/01 18:53 記者花孟璟／花蓮報導
    香港快運明年1月4日起停飛花蓮直飛航線。（縣府提供）

    香港快運明年1月4日起停飛花蓮直飛航線。（縣府提供）

    香港快運公司去年12月12日重啟香港－花蓮直飛航線，營運不到1年今年上半年營運出現虧損，花蓮縣觀光處今天證實，因評估天災影響搭乘意願，香港快運集團昨決定明年1月4日停航。

    香港快運集團HK Express原有台北、台中、花蓮、高雄4條直飛航線，本週調整航班，預計明年1月4日飛最後一班，縣府今天傍晚證實此消息。

    花蓮縣府觀光處表示，香港快運集團上半年虧損5億港元，有10條航線被列優先檢視與改善對象，其中花蓮航班在本月24日停航。縣府第一時間獲悉後，前往香港進行溝通協商，討論包括航班補貼機制、加強行銷推廣方案，之後香港快運高層討論後接受縣府提案，原本每週4天改成3天，降低航班，官網原本關閉11月24日後的網路訂票也重新開啟。

    不過縣府表示，香港快運集團昨天與母公司國泰集團開會，對於東部地震及天災多，影響搭乘意願，難以期待後續營運績效，因此集團總部決定明年1月4日起停航。

    觀光處長余明勳指出，接獲快運總經理訊息後，雖繼續溝通挽回，惟國泰集團仍以營運收入為主要考量，決議先暫時停止該航線，未來看後續市場發展情形再行評估復航可能，對此結果相當遺憾；而本月13日韓國仁川－花蓮將開闢定期航線，未來縣府也會持續努力爭取更多國際航班飛花蓮。

    香港快運明年1月4日停飛花蓮直飛航線。（縣府提供）

    香港快運明年1月4日停飛花蓮直飛航線。（縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播