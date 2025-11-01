為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄聯合徵才釋1500職缺 媒合率逾5成

    2025/11/01 18:20 記者黃良傑／高雄報導
    高雄聯合徵才活動釋出1500個職缺，媒合率逾5成。（高市勞工局提供）

    高雄聯合徵才活動釋出1500個職缺，媒合率逾5成。（高市勞工局提供）

    高市勞工局於今（1）日下午在高雄火車站南側廣場，舉辦「樂業高雄，幸福融融」聯合徵才活動，廠商共提供約1500個工作機會，其中，家福（股）有限公司吸引54人次應徵，最受求職者喜愛，鴻海精密工業、華泰電子與萊爾富等公司同樣受到求職者的青睞，分別吸引49、44及42人次應徵。

    勞工局表示，此次徵才活動共計有42家廠商參與，提供營運店長、工程師、技術員、國貿人員、企劃專員及顧客服務專員等多種職位，經統計，總投遞履歷達到883人次，初估初步媒合率為57%。

    勞工局長江健興率服務團隊現場關懷面試媒合情形，並為廠商及求職民眾加油打氣。

    現場設置「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」等就業獎勵諮詢專區，為年滿55歲以上（中）高齡失業者，以及因家庭因素退出勞動市場的婦女、尚未就業的青年朋友，提供就業、職訓資訊與政府相關的就業獎勵諮詢。

    59歲張小姐也來求職諮詢，她表示之前曾從事印刷業，因家人生病需要照顧，已中斷工作多年，擔心自己中高齡求職不易，也因中斷工作多年，因此較缺乏自信心，就服員告訴她符合「婦女再就業」獎勵計畫。

    勞工局指出，舉辦徵才活動的目的，就是直接媒合徵才與求職兩端的需求，勞工局希望透過政府的就業獎勵方案，能提高民眾的就業意願，鼓勵有就業需求的市民朋友，勇敢踏上求職之路，同時發揮個人特質、經驗與優勢，讓廠商得以進用所需領域的優秀人才，協助勞資雙贏。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播