高雄聯合徵才釋1500職缺 媒合率逾5成

高雄聯合徵才活動釋出1500個職缺，媒合率逾5成。（高市勞工局提供）

高市勞工局於今（1）日下午在高雄火車站南側廣場，舉辦「樂業高雄，幸福融融」聯合徵才活動，廠商共提供約1500個工作機會，其中，家福（股）有限公司吸引54人次應徵，最受求職者喜愛，鴻海精密工業、華泰電子與萊爾富等公司同樣受到求職者的青睞，分別吸引49、44及42人次應徵。

勞工局表示，此次徵才活動共計有42家廠商參與，提供營運店長、工程師、技術員、國貿人員、企劃專員及顧客服務專員等多種職位，經統計，總投遞履歷達到883人次，初估初步媒合率為57%。

勞工局長江健興率服務團隊現場關懷面試媒合情形，並為廠商及求職民眾加油打氣。

現場設置「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」等就業獎勵諮詢專區，為年滿55歲以上（中）高齡失業者，以及因家庭因素退出勞動市場的婦女、尚未就業的青年朋友，提供就業、職訓資訊與政府相關的就業獎勵諮詢。

59歲張小姐也來求職諮詢，她表示之前曾從事印刷業，因家人生病需要照顧，已中斷工作多年，擔心自己中高齡求職不易，也因中斷工作多年，因此較缺乏自信心，就服員告訴她符合「婦女再就業」獎勵計畫。

勞工局指出，舉辦徵才活動的目的，就是直接媒合徵才與求職兩端的需求，勞工局希望透過政府的就業獎勵方案，能提高民眾的就業意願，鼓勵有就業需求的市民朋友，勇敢踏上求職之路，同時發揮個人特質、經驗與優勢，讓廠商得以進用所需領域的優秀人才，協助勞資雙贏。

