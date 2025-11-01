為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    部落客開嗆》「樂活站長」疑抄襲 「台南式」圖卡說分明：不忍了

    2025/11/01 18:54 記者王姝琇／台南報導
    「台南式」在社群以慣用圖文卡貼文怒嗆樂活站長抄襲。（圖取自台南式社群平台Threads「tainan_style」）

    「台南式」在社群以慣用圖文卡貼文怒嗆樂活站長抄襲。（圖取自台南式社群平台Threads「tainan_style」）

    「台南式」在社群以慣用圖文卡貼文怒嗆樂活站長抄襲。（圖取自台南式社群平台Threads「tainan_style」）

    「台南式」在社群以慣用圖文卡貼文怒嗆樂活站長抄襲。（圖取自台南式社群平台Threads「tainan_style」）

    〔記者王姝琇／台南報導〕知名社群粉專「台南式」今天在社群以慣用圖文卡貼文，怒嗆「台南最惡質的粉專部落客『樂活站長』」抄襲平台設計。樂活站長貼文回應，「對啦，別人都是抄襲，它只是誤用」，兩方隔空筆戰交火，引起熱議。

    以介紹台南美食與生活文化聞名的「台南式」與「樂活站長」爆出抄襲爭議，引起網路社群討論。雙方先後在社群平台Threads發表貼文，針對創作內容、用字風格及圖片使用權等問題互有意見，事件迅速延燒，引發地方社群圈高度關注。

    台南式貼文直指樂活站長長期未經授權使用相似素材，並以「台南最惡質的粉專部落客」等字眼表達不滿，強調此舉影響其創作權益。貼文吸引網友聲援，呼籲要尊重原創與標註出處，有人更指出「地方創作者不該互踩線，應以實力取勝」。

    對此，樂活站長也隨即在Threads平台上發表回應，否認抄襲指控，表示部分內容屬「誤用或靈感重疊」，強調並無惡意。貼文中提到「別人都是抄襲，它只是誤用」，暗示自己遭受誤會。部分粉絲留言支持，認為兩者題材相似屬於地方公共資訊再創作範疇，難以構成侵權。

    目前雙方尚未採取法律行動，社群平台也未針對爭議貼文下架或警告處置。網友們則在各大平台持續討論，部分留言指出「這場爭議凸顯社群創作界線模糊」，提醒創作者在引用資料或重製內容時應更謹慎註明來源，避免誤觸著作權紅線。

    學者指出，近年地方型粉專快速崛起，許多創作者以地方觀點重新詮釋日常內容，雖豐富了網路文化，但也帶來「靈感借鑑」與「抄襲」界線難分的問題。若缺乏版權意識與內容授權制度，創作者之間的信任將容易受損。

