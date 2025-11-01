在台灣人很友善但很難「交朋友」！外國人曝感覺：糟透了

台灣人親切、友善，吸引不少外國人來台觀光旅遊，甚至定居。台北示意圖。（歐新社）

台灣人待人親切、友善，吸引不少外國朋友來台觀光旅遊，甚至定居。但越來越多在台居住的外國人指出，在台灣很難真得交到朋友。有網友發文談到這個現象，引起一眾外國人共鳴。

網友日前在Reddit論壇發文說，她是20歲出頭的女性，儘管外表像台灣人，但從小在美國長大，所以和在地人交談有問題。她過去5年都住在台灣，經常去酒吧和夜店，但隨著年紀漸長，認為已經不是和在這種場所交朋友，她也好奇，其他外國人是怎麼在台灣交朋友的？

有網友留言說，他在台灣唯一能隨性聊天的人，只有理髮師和一個老頭；另有網友說，他試著跟台灣人交朋友，結果「糟透了」，雖然台灣人友善，但大多不會邀請他參加聚會，「說實話，我基本上已經放棄交朋友了。你必須主動給他們發訊息，否則他們不會回覆；除了見面時互相打個招呼之外，也沒什麼其他互動。」引起大量國外網友共鳴。

也有外國網友說，聽說台灣人不太愛交流。好像台灣人跟朋友之間也差不多，「我在Discord上跟一個台灣人聊過，他說他們就是這樣。」

不過，不少網友給出建議，現在交友應該透過網路，建議可以參加各種類型運動的社團、群組，或是藉由玩線上遊戲認識更多網友，與之互動。另外，也有不少國外網友直接在貼文下方徵友，互相留下聯絡方式或乾脆加入社團群組。

